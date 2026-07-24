Girişimciliğin Yeni Yüzü: Yapay Zekayla Dönüşen İş Dünyası
Bir zamanlar girişimcilik denildiğinde akla cesur bir fikir, küçük bir ofis ve sınırsız bir enerji gelirdi. Bugün bu tabloya yeni bir oyuncu eklendi, Yapay Zeka. Şimdi bu oyuncu, sahneye girdiği andan itibaren tüm kuralları yeniden yazmaya başladı.
2026 yılı itibarıyla girişimcilik ekosistemi köklü bir dönüşümün tam ortasında. Yalnızca iyi bir fikre sahip olmak artık yeterli değil. Doğru strateji, veri odaklı kararlar ve ölçeklenebilir iş modelleri; rekabette fark yaratan unsurlar haline geldi. Bu değişimin merkezinde ise yapay zekâ teknolojileri yer alıyor.
Ancak burada önemli bir ayrımın altını çizmek gerekiyor. Yapay zekâ artık yalnızca bir araç değil; iş modelinin ta kendisi haline geliyor. 'AI-first' olarak adlandırılan bu yaklaşımda girişimler, müşteri deneyimini kişiselleştirmek, tahmine dayalı analizler sunmak ve operasyonel süreçleri optimize etmek için yapay zekâyı işin özüne yerleştiriyor. Bunu yapan girişimler, rakiplerine ciddi bir fark atıyor.
Peki bu dönüşüm yalnızca teknoloji girişimlerini mi etkiliyor?
2026'nın ilk çeyreğinde ise tablo daha da çarpıcı bir hal aldı.
StartupBlink'in 2025 verilerine göre Türkiye'de 2.194 startup bulunuyor ve ülke, küresel startup ekosistemi sıralamasında 39. sıraya yerleşiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!