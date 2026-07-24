Girişimciliğin Yeni Yüzü: Yapay Zekayla Dönüşen İş Dünyası

Hayır. Üretim, lojistik, tarım, sağlık, hukuk… Neredeyse her sektör bu dalgadan payını alıyor. Kurumsal verimliliği artıran, üretim hatalarını minimize eden, süreç otomasyonu sağlayan çözümler; yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği alanlar arasına girmiş durumda.

Ama asıl ilginç olan şu: Yapay zekâ teknik uzmanlığı devraldıkça, en değerli beceriler insan merkezli olanlar haline geliyor. Duygusal zekâ, yaratıcılık, dayanıklılık ve sosyal etki; otomasyonun önünü kapayamadığı, aksine daha da önem kazandığı yetkinlikler olarak öne çıkıyor. Başka bir deyişle, teknoloji ne kadar güçlenirse insanın rolü o kadar kritikleşiyor.

Türkiye özelinde baktığımızda, bu tablonun hem fırsatları hem de kırılganlıkları barındırdığını görüyoruz. Türk yazılımcıların ve girişimcilerin global arenada yarattığı değer, yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak daralan likidite koşullarında yatırımcılar artık hızlı büyüme hikâyelerinden çok, sürdürülebilir kârlılığa ve sağlam gelir modellerine odaklanıyor.

Bu da girişimcilere önemli bir ders veriyor: Sunum dosyanızda hayal değil, veri satın. Büyüme vaatlerinden önce, yarattığınız değeri somutlaştırın.

Girişimciliğin yeni yüzü, teknoloji ile insanı buluşturan, veriyi stratejiyle harmanlayan ve sürdürülebilirliği öncelikli hedef olarak benimseyen bir anlayışı işaret ediyor. Bu yeni dönemde başarı; en büyük bütçeye değil, en akıllı modele sahip olanlara gülümseyecek.

Rakamlar Konuşuyor: Yapay Zekâya Akan Sermayenin Anatomisi

Bir konuyu anlamak istiyorsanız paranın nereye aktığına bakın. Bu kural, girişimcilik dünyasında her zamankinden daha geçerli.

OECD'nin Şubat 2026'da yayımladığı rapora göre, 2025 yılında küresel girişim sermayesi yatırımlarının yüzde 61'i, yani yaklaşık 258,7 milyar dolarlık dev bir kaynak, yapay zekâ firmalarına aktı. Bu oran 2022'de yüzde 30'du. Yani sadece üç yılda, yapay zekânın sermayedeki payı ikiye katlandı. Crunchbase verilerine göre 2025 yılında yapay zekâya yapılan özel yatırımların toplamı, kurumsal harcamalar dahil, 581 milyar doların üzerine çıktı. Stanford Üniversitesi'nin HAI (İnsan Odaklı Yapay Zekâ) Enstitüsü'nün 2026 AI Index raporunda altı çizilen bu rakam, şu anlama geliyor: Dünya tarihinde hiçbir teknoloji bu kadar kısa sürede bu kadar büyük sermayeyi kendine çekmedi.