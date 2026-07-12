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Gerçek İsmi Çok Uzun, 8 Kız Kardeşi Var, 5 Dil Konuşuyor: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Gerçek İsmi Çok Uzun, 8 Kız Kardeşi Var, 5 Dil Konuşuyor: Kim Bu Şarkıcı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.07.2026 - 19:01
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Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?

Hazır ol, başlıyoruz! 🎤

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1. Gerçek adı “Isabel Mebarak Ripoll” olan bu ünlü şarkıcı, sahne adıyla hafızalara kazınsa da nüfustaki ismi epey uzun ve söylemesi biraz zor.

2. 8 kız kardeşi var. Fakat sanatçımızın aynı anne-babayı paylaştığı kardeşi yok. Sekiz kardeşinin tamamı, babasının bir önceki evliliğinden olmuş.

3. İkinci sınıfta müzik öğretmeni, sanatçımızın sesini bir keçiye benzeterek okul korosuna almadı.

3. İkinci sınıfta müzik öğretmeni, sanatçımızın sesini bir keçiye benzeterek okul korosuna almadı.

4. İlk albüm anlaşması imzaladığında yaşı henüz 13'tü... Vay be!

5. 4 yaşındayken yazdığı ilk şiirin adı 'La Rosa De Cristal' idi. Yani, 'Kristal Gül'. Çok kısa bir zaman sonra bu şiir, şarkıya dönüştü.

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6. DÖVME... Bir tane bile yok!

7. Beş dil konuşabiliyor. Portekizce, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça... Daha ne olsun?

8. Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez, 'Kolera Günlerinde Aşk' kitabındaki Love karakterini canlandırması için sanatçımıza teklif götürdü. Fakat sanatçımız teklifi reddettti.

9. 11 yıl boyunca bir avukatla birlikteydi.

10. Şimdiki sevgilisi ile popüler bir şarkısının klip çekimlerinde tanıştı. İlginçtir; iki sevgilinin de doğum tarihleri aynı: 2 Şubat

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Peki, sence kim bu şarkıcı?

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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