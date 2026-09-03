Gerçek Bir Hikaye... Pearl Jam’in Jeremy Parçasının Ardındaki Karanlık Olay
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Pearl Jam’in en ikonik şarkılarından Jeremy'yi muhtemelen daha önce defalarca dinlemişsinizdir. Peki, bu karanlık şarkının gerçekten yaşanmış bir olaydan ilham aldığını biliyor muydunuz? Gel, Jeremy'nin ardındaki trajik hikayeye ve şarkının nasıl ortaya çıktığına birlikte bakalım. 👇
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Her şey bir gazete haberiyle başladı.
Jeremy kimdi?
Eddie Vedder hikayeye kendi geçmişini de kattı.
Şarkı aslında ne anlatıyor?
Şarkı neden bu kadar derinden sarsıyor?
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Şarkının klibi hikayeyi daha da karanlık hale getirdi!
Pearl Jam bu şarkıyla MTV’yi de salladı!
Asıl çarpıcı olan ise Jeremy’nin hiçbir zaman sadece bir şarkı karakteri olmaması...
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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