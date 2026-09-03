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Gerçek Bir Hikaye... Pearl Jam’in Jeremy Parçasının Ardındaki Karanlık Olay

etiket Gerçek Bir Hikaye... Pearl Jam’in Jeremy Parçasının Ardındaki Karanlık Olay

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.09.2026 - 12:01
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Pearl Jam’in en ikonik şarkılarından Jeremy'yi muhtemelen daha önce defalarca dinlemişsinizdir. Peki, bu karanlık şarkının gerçekten yaşanmış bir olaydan ilham aldığını biliyor muydunuz? Gel, Jeremy'nin ardındaki trajik hikayeye ve şarkının nasıl ortaya çıktığına birlikte bakalım. 👇

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Her şey bir gazete haberiyle başladı.

1991 yılında Pearl Jam’in solisti ve söz yazarı Eddie Vedder, gazetede 15 yaşındaki Jeremy Wade Delle’nin ölümünü anlatan kısa bir haber okudu. Teksas’ın Richardson kentinde yaşayan Jeremy, okulda İngilizce dersi sırasında hayatına son vermişti. Bu haber Vedder’ı çok etkiledi ve yıllar sonra bu habere daha büyük bir anlam kazandırmak istediğini belirtti. Böylece Jeremy parçasının ilk fikri ortaya çıkmış oldu.

Jeremy kimdi?

Jeremy kimdi?

Jeremy Wade Delle, 1991 yılında henüz 15 yaşında olan bir lise öğrencisiydi. Olay günü sınıfa geç gelmiş, ardından kısa süreliğine sınıftan ayrılmış ve daha sonra geri dönmüştü. Sonrasında sınıf arkadaşlarının önünde hayatına son verdi. Yaşananlar okulda büyük bir travmaya neden oldu ve olay kısa süre içinde yerel basına yansıdı.

Eddie Vedder hikayeye kendi geçmişini de kattı.

Burada önemli bir detay var. “Jeremy”, Jeremy Delle’nin hayatının birebir anlatıldığı bir şarkı değil. Eddie Vedder, bu olayın yanı sıra çocukken tanıdığı ve okulda silahlı bir olaya karışan başka bir çocuktan da etkilendi. Yani şarkıda iki farklı gerçek olayın izleri bulunuyor. Vedder kendi çocukluk deneyimlerini ve gençlik dönemindeki duygularını da hikayeye ekledi. Bu nedenle ortaya çıkan Jeremy karakteri, gerçek bir kişiden ilham alan ama aynı zamanda Vedder’ın yorumuyla şekillenen bir karakter.

Şarkı aslında ne anlatıyor?

Jeremy'nin ana temasında yalnızlık, dışlanmışlık, aile ilgisizliği ve biriken öfke var. Şarkının başında Jeremy’nin evde resimler çizdiğinden söz ediliyor fakat bu masum görüntünün altında oldukça karanlık bir ruh hali hissediliyor. Ardından ailesinin ona yeterince ilgi göstermediği anlatılıyor ve “Babası ilgi göstermedi..” gibi ifadelerle çocuğun yalnızlığı vurgulanıyor. Şarkıda tekrar eden “Jeremy bugün sınıfta konuştu.” cümlesi ise yaşanan trajediyi hissettiriyor.

Şarkı neden bu kadar derinden sarsıyor?

Şarkının en güçlü taraflarından biri, dinleyiciyi doğrudan Jeremy’nin zihnine sokmaya çalışması. Bir tarafta evde kendi dünyasını kuran bir çocuk, diğer tarafta onu anlamayan yetişkinler ve okulda yaşanan sorunlar var. Üstelik Vedder hikayeyi anlatırken sadece üzgün bir çocuk portresi çizmiyor, öfkeyi de sürekli yükseltiyor. Bu yüzden şarkı yalnızca bir gençlik trajedisini değil, bir çocuğun çevresindeki insanların onun yaşadıklarını ne kadar geç fark edebileceğini de sorguluyor. Zaten Vedder’ın kendi açıklamalarında da şarkının farklı gerçek olayların ve kişisel deneyimlerin birleşiminden oluştuğu görülüyor.

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Şarkının klibi hikayeyi daha da karanlık hale getirdi!

Jeremy'nin 1992’de yayınlanan klibi, yönetmen Mark Pellington tarafından çekildi ve şarkının etkisini iyice artırdı. Klibin sınıf sahneleri, Jeremy’nin yalnızlığını ve giderek artan öfkesini oldukça rahatsız edici bir atmosferle gösteriyordu. Ancak videonun sonundaki sahne MTV tarafından sansürlendi ve silahın göründüğü bölüm çıkarıldı. Bu değişiklik nedeniyle bazı izleyiciler finali yanlış yorumlayıp Jeremy’nin sınıf arkadaşlarına saldırdığını düşündü. Pellington ise yıllar sonra bunun doğru olmadığını açıkladı.

Pearl Jam bu şarkıyla MTV’yi de salladı!

Jeremy sadece dinleyiciler arasında değil, müzik kanallarında da büyük ses getirdi. Klibin MTV’de yoğun şekilde yayınlanması Pearl Jam’in daha geniş bir kitle tarafından tanınmasına yardımcı oldu. 1993 MTV Video Music Awards’da grup, Jeremy ile tam dört ödül kazandı, bunların arasında Yılın Videosu da vardı. Eddie Vedder ödülü alırken müziğin kendi hayatını kurtardığını söylemesi ise gecenin en akılda kalan anlarından biri oldu.

Asıl çarpıcı olan ise Jeremy’nin hiçbir zaman sadece bir şarkı karakteri olmaması...

Jeremy yıllar içinde grunge döneminin en bilinen şarkılarından biri haline geldi ama arkasında gerçek bir çocuğun hayatı vardı. Şarkı Jeremy Delle’nin yaşadıklarından ilham alıyor olsa da onun hayatını birebir anlatmıyor, Eddie Vedder kendi deneyimlerini ve başka bir gerçek olayı da hikayeye katıyor. Bu yüzden şarkıyı yalnızca okulda hayatına son veren bir çocuk hakkında yazılmış şarkı olarak görmek biraz eksik kalıyor. Asıl mesele, yalnızlık ve öfkenin bir çocukta nasıl büyüyebileceği ve çevresindeki insanların bunu ne zaman fark ettiği. Belki de Jeremy'yi 30 yılı aşkın süredir unutulmaz yapan şey tam olarak bu!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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