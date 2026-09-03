Gerçek Bir Hikaye... Pearl Jam’in Jeremy Parçasının Ardındaki Karanlık Olay

Jeremy yıllar içinde grunge döneminin en bilinen şarkılarından biri haline geldi ama arkasında gerçek bir çocuğun hayatı vardı. Şarkı Jeremy Delle’nin yaşadıklarından ilham alıyor olsa da onun hayatını birebir anlatmıyor, Eddie Vedder kendi deneyimlerini ve başka bir gerçek olayı da hikayeye katıyor. Bu yüzden şarkıyı yalnızca okulda hayatına son veren bir çocuk hakkında yazılmış şarkı olarak görmek biraz eksik kalıyor. Asıl mesele, yalnızlık ve öfkenin bir çocukta nasıl büyüyebileceği ve çevresindeki insanların bunu ne zaman fark ettiği. Belki de Jeremy'yi 30 yılı aşkın süredir unutulmaz yapan şey tam olarak bu!