Gerçek Aşkı Hangi Şehirde Bulacaksın?
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Bazı şehirler insanın ruhuna dokunur, bazıları ise hayatının en önemli karşılaşmalarına ev sahipliği yapar. Belki de gerçek aşkınla aynı şehirde yaşadığını bile bilmiyorsun! Peki senin aşk hikayenin fonunda hangi şehir olacak?
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Gerçek Aşkı Hangi Şehirde Bulacaksın?
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