George Ezra’nın Acilen Dinlenmesi Gereken 10 Şarkısı

George Ezra, kendine özgü bir cazibesi olan bir şarkıcı ve söz yazarı. Karşımıza çıktığında bütün şarkılarını dinlemek istedik ama sıkılmamak için azar azar dinlemeye karar verdik! 😅 En çok beğenilen şarkılarını da dinlemeniz için listemizde sıraladık.