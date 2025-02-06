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George Ezra’nın Acilen Dinlenmesi Gereken 10 Şarkısı

etiket George Ezra’nın Acilen Dinlenmesi Gereken 10 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 23:40

George Ezra, kendine özgü bir cazibesi olan bir şarkıcı ve söz yazarı. Karşımıza çıktığında bütün şarkılarını dinlemek istedik ama sıkılmamak için azar azar dinlemeye karar verdik! 😅 En çok beğenilen şarkılarını da dinlemeniz için listemizde sıraladık.

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1. Budapest

2. Shotgun

3. Blame It On Me

4. Green Green Grass

5. Hold My Girl

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6. Paradise

7. Barcelona

8. Listen to the Man

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Ma Belle
Ma Belle
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