George Ezra’nın Acilen Dinlenmesi Gereken 10 Şarkısı
George Ezra’nın Acilen Dinlenmesi Gereken 10 Şarkısı
George Ezra, kendine özgü bir cazibesi olan bir şarkıcı ve söz yazarı. Karşımıza çıktığında bütün şarkılarını dinlemek istedik ama sıkılmamak için azar azar dinlemeye karar verdik! 😅 En çok beğenilen şarkılarını da dinlemeniz için listemizde sıraladık.
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1. Budapest
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2. Shotgun
3. Blame It On Me
4. Green Green Grass
5. Hold My Girl
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6. Paradise
7. Barcelona
8. Listen to the Man
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