Gençlik Yıllarında Dinlerken Dertlendiğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!
Gençlik Yıllarında Dinlerken Dertlendiğin Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!
Duygularımızın tercümanı, söyleyemediğimiz şeylerin duyulan hali, bizi bırakmayanlar: Şarkılar!
Gençlik yıllarında aşk acısı çekmeyen varsa bir adım geriye atsın, biz aşık olanlarla bu teste devam edeceğiz!
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1. Öncelikle şunu soralım: İlk kez kaç yaşındayken aşık oldun?
2. Peki hiç platonik aşkın oldu mu?
3. Daha önce hiç terk edildin mi?
4. Anılarını hatırlatmak istemeyiz ama aşk acın ne kadar sürdü?
5. Biraz üzüldük ama hayat devam ediyor, biz de sorulara devam edelim. En çok nerede ağladın?
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6. Aşık olduğun ilk kişi şu an karşına gelse, ona ne söylemek isterdin?
7. Az kaldı! Gençlik yıllarını bu görsellerden hangisi hatırlattı?
8. Son soruya geldik! Gençlik yıllarındaki haline ne söylemek istersin?
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