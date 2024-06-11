Gençlere Taş Çıkartan Demet Şener Uzanarak Verdiği Karelere Gelen "Anlamsız Poz" Tepkilerine Lafını Esirgemedi
Gençlere Taş Çıkartan Demet Şener Uzanarak Verdiği Karelere Gelen "Anlamsız Poz" Tepkilerine Lafını Esirgemedi
Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen eleştirilere sessiz kalmadı!
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Eski Miss Turkey birincilerinden Demet Şener hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündeme gelen isimlerden biri. Şu sıralar eski evliliğindeki nafaka davası ile konuşulan Şener lafını sakınmamış konu hakkında açık sözlülükle konuşmuştu.
Tescilli güzelin sosyal medya hesabından çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar olmasa yaşına kimse inanmazdı herhalde! Ünlü mankenin biri 18 diğeri 15 yaşında boyu kadar iki çocuğu var...
Şu sıralar yogaya merak salan güzel model birbirinden esnek pozlarını takipçileriyle paylaşmaya ve sağlıklı yaşam stilini göstermeye son hızda devam ediyor.
46 yaşında olmasına rağmen sağlıklı alışkanlıkları nedeniyle yaşını hiç göstermeyen isim yeni bir paylaşımda bulundu.
Uzanarak poz veren Demet Şener'in bu pozunu eleştirip "anlamsız" bulanlar da oldu tabii👇
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Fakat kendisi bu sefer sessiz kalmadı...
Yapılan eleştirilere lafını esirgemedi!
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