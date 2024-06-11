Tatilde Poz Kesen İrem Derici'den Gelen Ayak Yorumuna Şaşırtmayan Cevap "Gülben'inkiler Güzel Oraya Git"
Tatilde Poz Kesen İrem Derici'den Gelen Ayak Yorumuna Şaşırtmayan Cevap "Gülben'inkiler Güzel Oraya Git"
Dobralıklarıyla nam salan İrem Derici sosyal medya paylaşımlarının yanında gelen yorumlara verdiği cevaplarla da konuşuluyor. Ünlü ismin son paylaşımına yapılan ayak yorumuna verdiği cevap ise şaşırtmadı!
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Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan, dobra açıklamalarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen İrem Derici'yi aşk hayatıyla ve "Erkolar kapatılsın" gibi sözleriyle sık sık anıyoruz.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kadar fotoğraflarına gelen yorumlara verdiği cevaplarla da çok konuşulan İrem Derici yine gündem oldu.
Derici'nin paylaştığı cesur pozlara hepimiz aşinayız... Yaz tatiline çıkan ünlü isim mavi suların tadını çıkartırken hayranlarıyla iddialı karelerini de paylaşmadan duramıyor tabii.
Fotoğraflarda ayağını kadraja almayan İrem Derici'ye gelen yorum gözlerden kaçmadı, tabii şarkıcının cevabı da...
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İrem Derici'nin "benim ayaklar çirkin, Gülben’inkiler güzel oraya git" cevabı kimseyi şaşırtmamıştır diye düşünüyoruz!
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