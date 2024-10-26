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Genç Yetenek Aleyna Tilki'nin Hangi Şarkısı Kalpleri Daha Çok Çalıyor?

etiket Genç Yetenek Aleyna Tilki'nin Hangi Şarkısı Kalpleri Daha Çok Çalıyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 23:34

Genç yetenek Aleyna Tilki, müziğiyle milyonların kalbini fethetmeye devam ediyor. Enerjisi ve özgün tarzıyla dikkat çeken Tilki’nin şarkıları, genç kuşağın duygularını en iyi yansıtan eserlerden oluşuyor. Şimdi, Aleyna'nın şarkıları arasından hangisinin daha çok beğenildiğini öğrenmek için bu ankete katıl! Unutma, tek bir seçim hakkın var!

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1. Seç bakalım!

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