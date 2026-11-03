Kazdıkları Dev Çukur Üzerinden Geçen Helikopterleri Yutuyor: Tam 525 Metre Derinlikte

Rusya'nın Sakha Cumhuriyeti'ne bağlı Mirny kentinde bulunan Mir elmas madeni, 1955 yılında Sovyet jeologlar tarafından keşfedildi ve 1957'de işletmeye açıldı. Sovyetler Birliği'nin ilk geliştirilen elmas madeni olan ocak, zamanla ülkenin en büyüğü haline geldi. Çukurun derinliği 525 metreyi, çapı ise 1.200 metreyi aşıyor.

Madenin yüzey işletmesi 2001'de sona erdi, ocak 2009'dan itibaren yer altı elmas madeni olarak yeniden faaliyete geçti. Rusya'da bugüne kadar çıkarılan en büyük elmas olarak duyurulan 468 karatlık taş da 2025'te bu madenden çıkarıldı.