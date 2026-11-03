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Kazdıkları Dev Çukur Üzerinden Geçen Helikopterleri Yutuyor: Tam 525 Metre Derinlikte

Kazdıkları Dev Çukur Üzerinden Geçen Helikopterleri Yutuyor: Tam 525 Metre Derinlikte

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 11:48
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Rusya'nın doğusundaki Mir elmas madeni, 525 metre derinliği ve 1,2 kilometre çapıyla dünyanın en büyük insan yapımı çukurlarından biri olarak biliniyor. Madenin üzerindeki hava sahasının aşağı yönlü hava akımı nedeniyle helikopter uçuşlarına kapalı olduğu aktarılıyor.

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Sibirya'daki Mir elmas madeni 525 metre derinliği ve 1,2 kilometre genişliğiyle dünyanın en büyük açık ocaklarından biri.

Sibirya'daki Mir elmas madeni 525 metre derinliği ve 1,2 kilometre genişliğiyle dünyanın en büyük açık ocaklarından biri.

Rusya'nın Sakha Cumhuriyeti'ne bağlı Mirny kentinde bulunan Mir elmas madeni, 1955 yılında Sovyet jeologlar tarafından keşfedildi ve 1957'de işletmeye açıldı. Sovyetler Birliği'nin ilk geliştirilen elmas madeni olan ocak, zamanla ülkenin en büyüğü haline geldi. Çukurun derinliği 525 metreyi, çapı ise 1.200 metreyi aşıyor.

Madenin yüzey işletmesi 2001'de sona erdi, ocak 2009'dan itibaren yer altı elmas madeni olarak yeniden faaliyete geçti. Rusya'da bugüne kadar çıkarılan en büyük elmas olarak duyurulan 468 karatlık taş da 2025'te bu madenden çıkarıldı.

Soğuk havanın çukurun içine çökmesiyle oluşan dikey hava akımının helikopterleri etkilediği öne sürülüyor.

Soğuk havanın çukurun içine çökmesiyle oluşan dikey hava akımının helikopterleri etkilediği öne sürülüyor.

Anlatımlara göre Sibirya'nın dondurucu soğuk havası, 1,2 kilometre çapındaki açık maden çukurunun içine hızla çöküyor. Yüzey ile 525 metre derinlik arasındaki sıcaklık ve basınç farkının, çukurun merkezinde aşağı yönlü bir hava akımı oluşturduğu belirtiliyor.

Bu hava hareketinin, alçak irtifada geçen helikopterlerin kaldırma gücünü düşürerek onları çukura doğru çekebileceği ifade ediliyor. Bazı anlatımlarda helikopterlerin bu akım nedeniyle çukura çekildiği olaylar yaşandığı da öne sürülüyor.

Çukurun üzerindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı aktarılıyor.

Çukurun üzerindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı aktarılıyor.

Aktarılanlara göre çukurun merkezini ve çevresindeki güvenlik yarıçapını kapsayan hava sahası, olası bir kazayı önlemek amacıyla uçuşlara kapatıldı. Bazı kaynaklar bu yasağın özellikle helikopterleri kapsadığını belirtiyor.

Dünyanın en büyük insan yapımı çukurlarından biri olan Mir, hem derinliği hem de çevresindeki sıra dışı hava koşullarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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