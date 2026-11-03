Kazdıkları Dev Çukur Üzerinden Geçen Helikopterleri Yutuyor: Tam 525 Metre Derinlikte
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Sibirya'daki Mir elmas madeni 525 metre derinliği ve 1,2 kilometre genişliğiyle dünyanın en büyük açık ocaklarından biri.
Soğuk havanın çukurun içine çökmesiyle oluşan dikey hava akımının helikopterleri etkilediği öne sürülüyor.
Çukurun üzerindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı aktarılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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