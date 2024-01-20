Gelmiş Geçmiş En Asil Takılardan Biri Olarak Bilinen İncinin Daha Önce Hiç Duymadığınız Tarihi

Avrupa, Orta Çağ zamanlarında hem istilalarla hem de Hristiyanlığın sert dogmaları ile mücadele ediyordu. 13 yüzyıl Fransa'sında, kadınların ve burjuvaların mücevher takması yasaktı çünkü sadece soylular onlara sahip olabilirdi. Ancak inciler bu dönemde de mücevher olarak değil, ilaç olarak hayatta kaldı. İnciler, Zehirlere karşı bir panzehir olarak kabul ediliyorlardı ve kalp ve kan hastalıklarını tedavi ettikleri varsayılırdı. Arap doktorların incilerin göz hastalıklarını, çarpıntıları ve kanamaları iyileştirdiğine inandıkları 18. yüzyılın sonlarına kadar tıbbi özelliklerinden bahsediliyordu.