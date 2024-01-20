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Gelmiş Geçmiş En Asil Takılardan Biri Olarak Bilinen İncinin Daha Önce Hiç Duymadığınız Tarihi

Gelmiş Geçmiş En Asil Takılardan Biri Olarak Bilinen İncinin Daha Önce Hiç Duymadığınız Tarihi

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 11:46

İncilerin güzelliklerini vurgulamak için kesmeye, şekillendirmeye veya renklendirmeye gerek yoktur. İnsanların bildiği en eski değerli mücevherdir ve her zaman zenginlikle zarifliği sembolize etmiştir. Aristokrat ailelerin dolaplarına renk kattılar ve çağımızın en popüler mücevher olarak yerini almıştır. Saflıkları genellikle Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosu ve kitabı ya da Chanel'in ikonik siyah-beyaz fotoğraflarıyla gösterilir. Peki inci takıların tarihi nerelerden geliyor? Gelin cevabına birlikte bakalım...

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Gizemli ve narin olan inciler, en eski kıymetli taşlardır. En gelişmiş belgelerden biri, trajik Homeros'un eliyle yazılmış olan İlyada ve Odysseia'dır.

Gizemli ve narin olan inciler, en eski kıymetli taşlardır. En gelişmiş belgelerden biri, trajik Homeros'un eliyle yazılmış olan İlyada ve Odysseia'dır.

En eski arkeoloji kanıt ise Louvre Müzesinde sergilenmektedir: Persli bir prensesin lahdinde bulunan 216 inciden yapılmış harika bir kolye, en geç MÖ dördüncü yüzyıla tarihlenmektedir.

Antik çağın en güzel incilerinden biri tanrıça Afrodit'in bir tapınağında bulunmuştur.

Antik çağın en güzel incilerinden biri tanrıça Afrodit'in bir tapınağında bulunmuştur.

14mm'lik bu inci, M.Ö. 3. yüzyıla dayanmaktadır. Antik Roma ve Yunanistan'ın yaygın efsaneleri, güzellik ve aşk tanrıçaları Afrodit ve Venüs'ün bir kabuktan inci gibi doğduklarını söyler.

Antik Roma'da inci popülerliği, Anadolu'daki imparatorluğun ihtişamlı dönemine denk geliyor.

Antik Roma'da inci popülerliği, Anadolu'daki imparatorluğun ihtişamlı dönemine denk geliyor.

Pliny'nin yazılarına göre, son Mithridatis Savaşı kazanılınca General Pompey, başkentine 33 inciden oluşan bir taç ile muzaffer bir şekilde giriş yapmıştır.

Kleopatra'nın sahip olduğu inci küpelerinin hikayesi.

Kleopatra'nın sahip olduğu inci küpelerinin hikayesi.

Pliny ayrıca, Kleopatra'nın iki tane inci küpesinin olduğunu yazar. Birisini İmparator Pompey ile girdiği bir iddiayı kazanmak için eritip yutmuştur, diğeri ise iki 'ye  bölünüp Roma'daki Panteon tapınağındaki Venüs heykeline küpe olarak sunulmuştur. Ayrıca Rivayete göre, Jül Sezar'ın Britanya'yı işgal etmesinin nedeni de incilerdi, zira Tacitus'un kendisi de incilerin özel güzelliğini tanımlamıştı: altın sarısı. Ve tüm Roma imparatoru, MÖ birinci yüzyılda, yalnızca soylu sınıfın narin inciler takma hakkına sahip olması gerektiğine dair bir yasa çıkarmıştır.

Orta Çağ'ın ilk dönemleri mücevher için uygun değildi.

Orta Çağ'ın ilk dönemleri mücevher için uygun değildi.

Avrupa, Orta Çağ zamanlarında hem istilalarla hem de Hristiyanlığın sert dogmaları ile mücadele ediyordu. 13 yüzyıl Fransa'sında, kadınların ve burjuvaların mücevher takması yasaktı çünkü sadece soylular onlara sahip olabilirdi. Ancak inciler bu dönemde de mücevher olarak değil, ilaç olarak hayatta kaldı. İnciler, Zehirlere karşı bir panzehir olarak kabul ediliyorlardı  ve kalp ve kan hastalıklarını tedavi ettikleri varsayılırdı. Arap doktorların incilerin göz hastalıklarını, çarpıntıları ve kanamaları iyileştirdiğine inandıkları 18. yüzyılın sonlarına kadar tıbbi özelliklerinden bahsediliyordu.

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Orta Çağ'dan Rönesans'a geçiş, insanların sanat ve güzellik için giderek daha fazla istekli hale geldi.

Orta Çağ'dan Rönesans'a geçiş, insanların sanat ve güzellik için giderek daha fazla istekli hale geldi.

Coğrafya keşiflerinin dönemi geldi ve bu da yeni keşfedilmiş olan Amerika  muazzam bir inci akışını beraberinde getirdi. Yeni dünya, yeni bir moda oluşturmuştur. Tuzlu su incilerinin güzelliğinden ilk yararlananlar İspanya hükümdarları Kral Ferdinand ve Kraliçe Elizabeth olmuştur. Bilgilere göre, bu inci Panama Körfezi'nde bir Afrikalı köle tarafından keşfedilmiş ve o koloninin yöneticisinden Kral II. Philip'e ulaştırılmıştır. La Peregrina, Avrupa'daki birçok kraliyet evini gezdikten sonra, bir müzayede sonucunda 11,8 milyon dolara güzel Elizabeth Taylor'ın eline geçti.

İnciler için, tüm zamanların en güzeli Kral 8. Henry'nin dönemiydi.

İnciler için, tüm zamanların en güzeli Kral 8. Henry'nin dönemiydi.

Kral 8. Henry, 1509 yılında babasından tahtı devraldı ve sahip olduğu her şeyi, örneğin kıyafetleri, şapkası ve ayakkabıları, incilerle süslenmesini emretti. Böylece Londra, incirlerin başkenti haline geldi.

8. Henry'nin incilere olan tutkusu, kızı I. Elizabeth'e miras kaldı.

8. Henry'nin incilere olan tutkusu, kızı I. Elizabeth'e miras kaldı.

Kraliçe Elizabeth, incilere olan büyük sevgisi nedeniyle elbiselerini binlerce inci ile süsleyerek giysilerini o kadar ağırlaştırmıştı ki, ayakta durmakta zorlanıyordu. Cenaze töreni için bile I. Elizabeth, incilerle süslü kıyafetleri de dahil olmak üzere her şeyi vasiyetle bıraktı. İki İngiliz hükümdarı böylece incileri tarihte kraliyet mücevherleri olarak tanımlamayı başardı. Ayrıca, İngiliz saraylarında inciler moda tarihindeki en iyi yollarına devam etmiş, Viktorya döneminde en çok arzu edilen süs eşyaları olmuşlardır.

İncilerin düğün gününde gelin tarafından takılması, kötü şans getirildiğine inanılırdı.

İncilerin düğün gününde gelin tarafından takılması, kötü şans getirildiğine inanılırdı.

Avrupa'da, inciler saflığın önemine dair anlamını hala koruyarak devam etmekteydi. Ancak geleneklere göre, gelinlerin düğün günü inci takması durumunda uğursuzluk getireceğini söylenir. Fransa'nın son kraliçesi olan Eugénie de Montijo ( 3. Napolyon'un eşi) bu söylentiye kulak asmaz ve düğününde bir kaç inci dizisi taktı. İlerleyen yıllarda, tüm hayatı uzun bir trajedi ile geçecekti.

Samuel Bing'e ait Paris'teki bir atölyede, inciler tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Samuel Bing'e ait Paris'teki bir atölyede, inciler tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İncilerin, ametist veya topaz gibi diğer değerli taşların yararına mücevher kutusuna kapatıldığı bir dönemin ardından, 19. yüzyılın ortalarıydı. Fakat Samuel Bingin mağazasında yeniden ön plana çıkmayı başardılar. Soyluların sembolü olmaktan çıkıp özellikle orta sınıfa hitap etmeye başladı. Doğu'dan ilham alan, sofistike eserlere sahip, ancak hemen herkesin erişebileceği yeni mücevherler oldular. Bu akımın bir adı olması gerektiği için Art Nouveau olarak adlandırıldı.

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Moda dünyasında doğru zamanı belirleyen isimler Galler Prensi Edward ve eşi Alexandra olmuştu.

Moda dünyasında doğru zamanı belirleyen isimler Galler Prensi Edward ve eşi Alexandra olmuştu.

Galler Prensi Edward ve eşi Alexandra, kendi düşüncelerini herkese şu şekilde onaylattılar : İnciler, elmaslardan daha değerlidir. Boynun etrafında bir yaka gibi sıkı duran birkaç inci dizisinden oluşan kolye, Alexandra'ya atfedilen bir mücevherdir. O sadece boynundaki bir yarayı gizlemek istemişti, ancak dünyanın geri kalanı için bu moda haline geldi.

Japon Kokichi Mikimoto'nun icat ettiği kültür incisi, savaş sonrası rağbet görmeye başladı.

Japon Kokichi Mikimoto'nun icat ettiği kültür incisi, savaş sonrası rağbet görmeye başladı.

Japon Kokichi Mikimoto, incilerin tüm dünya tarafından arzulanan bir zenginlik kaynağı olduğunu fark etti. 1916 yılında, diğer iki Japon ile birlikte kültür incisi elde etme sürecinin patentini almayı başardı. İlk başlarda insanların daha ucuz versiyonları satın almak istemesi zordu. Fakat  Büyük Savaş bitmişti ve o değişimi geride bırakmıştı. Kısa etekli ve daha da kısa saçlı modern kadın çağı gelmişti. Ve yeni kültür incilerinin modası olduğu için, caz çağının güzel hanımlarının boyunlarını süslüyordu.

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