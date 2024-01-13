Bilinmeyen Geçmişin Perdesini Aralayarak Görenleri Hayrete Düşüren Antik Kalıntılar
Bilinmeyen Geçmişin Perdesini Aralayarak Görenleri Hayrete Düşüren Antik Kalıntılar
Kaynak: https://list25.com/25-ancient-ruins-w...
Antik kalıntılar, ufalanan taş yapıları ve gizemli kökenleriyle her zaman insanoğlunun hayal gücünü büyülemiştir. Yunanistan'daki Olimpos Zeus tapınağın sütunlarından Mısır'daki görkemli piramitlere kadar, bu kalıntılar nasıl inşa edildiklerini, kim tarafından yapıldığını ve ne gibi sırları barındırdığı gibi sorularla merakımızı kamçıladı. Ancak bazı kalıntılar, henüz tam anlaşılmamış gizemleri ve sırları ile tipik sorunun ötesine geçmektedir.
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1. Olimpos Zeus Tapınağı
2. Puma Punku, Bolivia
3. Tulum, Meksika
4. Angkor Vat
5. The Anuradhapura
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6. Maya Şehri Tikal
7. Pompei
8. Nan Madol
9. Yazıtlar Tapınağı
10. Karnak Tapınağı
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11. Güneş tapınağı
12. Efes Artemis Tapınağı
13. Göbekli Tepe
14. Yonaguni Anıtı
15. Çin Seddi
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16. Chichén Itzá
17. Petra Şehri
18. Knossos Sarayı
19. Nazca Cizgileri
20. Moai Heykelleri
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21. Toprak Askerler
22. Kolezyum
23. Stonehenge
24. Machu Picchu
25. Büyük Giza Piramidi
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