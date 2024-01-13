Bilinmeyen Geçmişin Perdesini Aralayarak Görenleri Hayrete Düşüren Antik Kalıntılar

Karnak Tapınağı, Mısır'ın Luksor şehrinde bulunan antik bir tapınaktır. Orta Krallık döneminden Batlamyus dönemine kadar 2000 yıl boyunca inşa edilmiş ve tanrı Amun'a adanmıştır. Bu tapınak Mısır'da en çok ziyaret edilen ve en etkileyici antik alanlardan biridir.

Karnak aslında küçük bir mabet olarak inşa edilmişti ama sonra Antik Mısırın en büyük tapınak biri olmak amacıyla yüzyıllar boyunca genişledi. Bu Tapınağın diniden ziyade siyasi bir tapınağın merkezi olduğuna ve Amon'un yüksek rahiplerinin ikametgâhı son olarak dini ayinler ve ritüellerin yapıldığı yer olduğuna inanılır.