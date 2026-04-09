Gecenin Bir Yarısı Kendi Kendine Efkarlandıran O Melodiler

etiket Gecenin Bir Yarısı Kendi Kendine Efkarlandıran O Melodiler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.04.2026 - 16:01

Gecenin bir yarısı, evin içindeki tüm sesler çekilip sadece buzdolabının o meşhur uğultusu kaldığında, insanı durduk yere geçmişin tozlu raflarına götüren o şarkılar vardır ya... Hah, işte tam o 'tavanla bakışma' anlarının fon müziklerini topladık. Sözlere hiç girmeye gerek yok, bu melodiler zaten ruhunla direkt temas kuruyor.

Pilli Bebek - Bak

Gitarın o ilk tınısı odaya düştüğü an, Behzat Ç. amirimizle yan yana bir bankta oturuyormuşsun hissi veriyor. Melodi öyle bir akıyor ki, sanki zaman yavaşlıyor ama dertler hızlanıyor.

Teoman - Çoban Yıldızı

Teoman’ın o bıkkın, yorgun ve sanki uykusundan yeni uyanmış gibi duran ses rengi, insanın içindeki o 'her şeyden vazgeçmişlik' hissini tetikliyor. Tam bir ıssız sokak lambası altı müziği.

Duman - Helal Olsun

Kaan Tangöze’nin o hafif yorgun gitar tınısı... O ses yükseldiğinde sanki bütün yaşanmışlıklar bir film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor, sen sadece izliyorsun.

Şebnem Ferah - Sil Baştan

Çok sakin, çok naif girişi bir anda öyle bir patlıyor ki; sanki içindeki o devasa volkan dışarı fışkırmak istiyor ama sen hala yastığa sarılıyorsun.

Müslüm Gürses - Affet

Müslüm Baba’nın sesindeki o tarifi imkansız, kadim keder... Melodi başladığı an odadaki yerçekimi artıyor sanki, omuzların çöküyor, bir 'ah' çekmeden duramıyorsun.

Sezen Aksu - Geri Dön

Bu melodinin içinde öyle bir 'gelmeyeceğini biliyorum ama yine de bekliyorum' çaresizliği var ki, insanın burnunun direğini sızlatıyor. Tam bir özlem bombası.

Sena Şener - Sevmemeliyiz

O kadar puslu ve o kadar buğulu bir melodisi var ki, bir anda odanın içine Sis Dağı çökmüş gibi hissedersin. Sena Şener’in sesi ruhuna dokunurken, 'Neden hep olmayacak duaya amin diyoruz?' sorusu kafanın içinde yankılanmaya başlar.

Mor ve Ötesi - Cambaz

Belki bir aşk şarkısı değil ama o giriş melodisi ve Harun Tekin’in vokali insanda garip bir boşluk hissi yaratıyor.

Gripin - Aşk Nereden Nereye

Eski günleri, lise yıllarını, o ilk kalp kırıklıklarını hatırlamak için daha iyi bir fon müziği olamaz. Melodisi tam anlamıyla melankolinin sözlük karşılığı gibi. 'Aşk nereden nereye?' sorusu, cevabını asla bulamayacağın o derin kuyulara seni geri atar.

Ceylan Ertem - El Adamı

Bir cover bu kadar mı 'ben buradayım ve canını yakacağım' der? Ceylan Ertem şarkının her kelimesini öyle bir yaşıyor ki, 'Buralardan giderim' dediğinde gerçekten valizini toplayıp gitmek istiyorsun.

Ezhel - Geceler

Belki diğerlerine göre daha modern, daha 'trap' bir tınısı var ama o 'Geceler, geceler...' nakaratı karanlığın fon müziği haline gelmiş durumda.

Feridun Düzağaç - Beni Bırakma

Feridun abi bu şarkıyı söylerken resmen ağlıyor gibi. O buğulu ve çatallı sesiyle geceyi kapatmak, efkarın en 'kaliteli' halidir. 'Beni bırakma' diyen o sese karşı koymak imkansız; sanki o an herkes seni bırakmış da bir tek bu şarkı yanında kalmış gibi hissedersin.

Canozan - Mutlu Olmak Zordur Derler

Müziğin o naif ama bir o kadar da 'yapamadık işte' diyen tavrı, insanın kendiyle barışma çabasını baltalıyor resmen. Tam bir gece yarısı melankolisi.

Ahmet Kaya - Kum Gibi

Ve final... O klarnet sesi girdiğinde zaten her şey bitmiş demektir. 'Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik' derken, aslında imkansızlığın, acının ve sevdanın en çiğ haliyle karşılaşıyorsun. Bu melodi çalarken efkarlanmamak için taştan olmak lazım.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
