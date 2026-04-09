Gecenin Bir Yarısı Kendi Kendine Efkarlandıran O Melodiler
Gecenin bir yarısı, evin içindeki tüm sesler çekilip sadece buzdolabının o meşhur uğultusu kaldığında, insanı durduk yere geçmişin tozlu raflarına götüren o şarkılar vardır ya... Hah, işte tam o 'tavanla bakışma' anlarının fon müziklerini topladık. Sözlere hiç girmeye gerek yok, bu melodiler zaten ruhunla direkt temas kuruyor.
Pilli Bebek - Bak
Teoman - Çoban Yıldızı
Duman - Helal Olsun
Şebnem Ferah - Sil Baştan
Müslüm Gürses - Affet
Sezen Aksu - Geri Dön
Sena Şener - Sevmemeliyiz
Mor ve Ötesi - Cambaz
Gripin - Aşk Nereden Nereye
Ceylan Ertem - El Adamı
Ezhel - Geceler
Feridun Düzağaç - Beni Bırakma
Canozan - Mutlu Olmak Zordur Derler
Ahmet Kaya - Kum Gibi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
