Dünyanın En Garip Yerlerinde Verilmiş Unutulmaz Konser Hikayeleri!
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Müzisyen dediğin sahneye çıkar, ışıklar yanar, binlerce insan hep bir ağızdan şarkılara eşlik eder ve gece biter, değil mi? Ama yok, bazı sanatçılar var ki normal stadyum konserleri onlara fazlasıyla 'sıradan' gelmiş. Sınırları zorlamayı, hem kendilerinin hem de dinleyicilerinin adrenalin seviyesini tavan yaptırmayı kafaya koyan bu müzik delileri; gözlerini bildiğimiz konser alanlarından çok uzaklara dikmişler.
Hazırsanız, müziğin sesini açın ve yerin yüzlerce metre altına doğru listemize iniş yapın!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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