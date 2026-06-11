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Dünyanın En Garip Yerlerinde Verilmiş Unutulmaz Konser Hikayeleri!

etiket Dünyanın En Garip Yerlerinde Verilmiş Unutulmaz Konser Hikayeleri!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 17:01
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Müzisyen dediğin sahneye çıkar, ışıklar yanar, binlerce insan hep bir ağızdan şarkılara eşlik eder ve gece biter, değil mi? Ama yok, bazı sanatçılar var ki normal stadyum konserleri onlara fazlasıyla 'sıradan' gelmiş. Sınırları zorlamayı, hem kendilerinin hem de dinleyicilerinin adrenalin seviyesini tavan yaptırmayı kafaya koyan bu müzik delileri; gözlerini bildiğimiz konser alanlarından çok uzaklara dikmişler.

 Hazırsanız, müziğin sesini açın ve yerin yüzlerce metre altına doğru listemize iniş yapın!

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Bir yanardağın kalbinde konser!

Bir yanardağın kalbinde konser!

Deftones grubunun solisti Chino Moreno, İzlanda’daki Thrihnukagigur Yanardağı'nın tam 120 metre altındaki magma odasına inip konser vermeye karar verdi, yani bildiğimiz magmanın kalbine! Sadece 20 şanslı (ya da deli) kişi, kişi başı 2.000 dolar bayılıp lav tarlalarından geçerek madenci asansörüyle yerin dibine indi.

Okyanusun 303 metre eltı!

Okyanusun 303 metre eltı!

Gürcü asıllı İngiliz şarkıcı Katie Melua, Kuzey Denizi'ndeki dev bir petrol platformunun okyanus tabanına oturan içi boş beton ayağının en dibinde sahne aldı. Turuncu işçi tulumlarıyla petrol işçilerine konser veren Melua, bu klostrofobik performansıyla 'Dünyanın en derindeki su altı konseri' olarak direkt Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Akıl hastanesi bahçesi...

Akıl hastanesi bahçesi...

Amerikalı punk rock grubu The Cramps, 1978 yılında Kaliforniya'daki Napa Ruh ve Akıl Hastalıkları Hastanesi’nde tamamen ücretsiz ve kontrolsüz bir konser verdi. Sahne yoktu, koruma yoktu, grup direkt hastaların arasına daldı ve ortalık anında şenlik alanına döndü. Konser sırasında hastalar coşup mikrofonu kaptı, dans etmeye başladılar ve sonunda sahneyi tamamen ele geçirdiler.

"Sessiz Parti" yapan koca yürekli Metallica!

"Sessiz Parti" yapan koca yürekli Metallica!

Metallica, Antarktika kıtasındaki Carlini Bilimsel Üssü’nün yanına kurulan bir çadırda konser vererek '7 kıtanın tamamında konser veren tek grup' unvanını kaptı. Kıtanın o eşsiz doğasına ve penguenlerin psikolojisine zarar gelmesin diye dışarıya ses veren tek bir hoparlör bile kurulmadı. Gidip gören 120 kişilik kitle, ellerinde sıcak çikolatalarla müziği sadece kendilerine dağıtılan kulaklıklardan dinledi; yani dünyanın en ağır müziği, dünyanın en sessiz ortamında çalındı.

Çatı katı konseri!

Çatı katı konseri!

The Beatles, son canlı performansını Londra'daki Apple Corps şirket binasının çatı katında kimseye haber vermeden, pat diye gerçekleştirdi. Çatıdan müzik sesi yükselince caddedeki insanlar neye uğradığını şaşırdı, yollar kapandı ve trafik tamamen felç oldu. Çevre esnaf gürültüden delirip polisi arayınca, memurlar damı bastı ve tam 'Get Back' şarkısı çalarken amplifikatörlerin fişini çekerek müzik tarihinin en karizmatik sonlarından birine imza attılar.

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"Seyirci de kimmiş, bize antik tozlar yeter" diyen Pink Floyd!

"Seyirci de kimmiş, bize antik tozlar yeter" diyen Pink Floyd!

İngiliz rock efsanesi Pink Floyd, İtalya'daki tarihi Pompeii Amfitiyatrosu'nun kalıntıları içinde bir konser filmi kaydetti ama büyük bir eksikle: Seyirci sayısı tam olarak sıfırdı! Klasik, bağırış çağırış dolu konser videolarından sıkılan grup, tamamen mistik bir hava yakalamak istedi. Arkada Vezüv Yanardağı, etrafta uçuşan antik tozlar ve sadece kameralarla ortaya çıkan Pink Floyd: Live at Pompeii eseri, bugün bile rock tarihinin en sanatsal görsel şovlarından biri kabul ediliyor.

Kapitalizmin kalbine titanyumla kapı kilitleyen protesto!

Kapitalizmin kalbine titanyumla kapı kilitleyen protesto!

Sisteme karşı duruşuyla bilinen Rage Against the Machine, 'Sleep Now in the Fire' klibi için New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (Wall Street) tam önünde izinsiz, kaçak bir konser verdi. Ünlü yönetmen Michael Moore'un gazlamasıyla grup çalmaya başlayınca yüzlerce hayran caddeyi bastı ve Amerikan finansının merkezi tamamen kilitlendi. Grubun gazına gelen kitle borsa binasına girmeye çalışınca, güvenlik ekipleri içeridekileri korumak için Wall Street'in devasa titanyum çelik kapılarını erkenden kilitlemek zorunda kaldı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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