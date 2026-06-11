Kapak Tasarımından Albümü Bil! Görsel Hafızanı Test Ediyoruz
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Görsel hafızasına ve müzik bilgisine güvenenler buraya! Çünkü en keyifli testlerden birini yapıyoruz. Biz sana albüm kapağını vereceğiz sen de hangi albüm olduğunu bilmeye çalışacaksın. Sonuçlarını yorumlara yazmayı unutma!
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1. Öncelikle kolaydan başlayalım... Bu albümün ismi nedir?
2. Peki ya bu meşhur fotoğraf hangi albümün?
3. Bu efsanevi albüm kapağını da biliyorsundur... Albümün ismi ne peki?
4. Peki ya bu?
5. Bu unutulmaz görselin olduğu albüm hangisiydi?
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6. Biraz daha yakın döneme gelelim... Bu hangi albümün kapağı?
7. Peki ya bu fotoğraf hangi albümün kapağı?
8. Son olarak bunu da söyler misin?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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