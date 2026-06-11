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Kapak Tasarımından Albümü Bil! Görsel Hafızanı Test Ediyoruz

etiket Kapak Tasarımından Albümü Bil! Görsel Hafızanı Test Ediyoruz

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 23:01
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Görsel hafızasına ve müzik bilgisine güvenenler buraya! Çünkü en keyifli testlerden birini yapıyoruz. Biz sana albüm kapağını vereceğiz sen de hangi albüm olduğunu bilmeye çalışacaksın. Sonuçlarını yorumlara yazmayı unutma!

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1. Öncelikle kolaydan başlayalım... Bu albümün ismi nedir?

1. Öncelikle kolaydan başlayalım... Bu albümün ismi nedir?

2. Peki ya bu meşhur fotoğraf hangi albümün?

2. Peki ya bu meşhur fotoğraf hangi albümün?

3. Bu efsanevi albüm kapağını da biliyorsundur... Albümün ismi ne peki?

3. Bu efsanevi albüm kapağını da biliyorsundur... Albümün ismi ne peki?

4. Peki ya bu?

4. Peki ya bu?

5. Bu unutulmaz görselin olduğu albüm hangisiydi?

5. Bu unutulmaz görselin olduğu albüm hangisiydi?
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6. Biraz daha yakın döneme gelelim... Bu hangi albümün kapağı?

6. Biraz daha yakın döneme gelelim... Bu hangi albümün kapağı?

7. Peki ya bu fotoğraf hangi albümün kapağı?

7. Peki ya bu fotoğraf hangi albümün kapağı?

8. Son olarak bunu da söyler misin?

8. Son olarak bunu da söyler misin?

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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