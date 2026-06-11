Birlikte Turneye Çıkabileceğin Metal Grubunu Seçiyoruz!

Sen, dinlediğin bir grupta sadece sertlik aramıyorsun; atmosfer, derin duygular ve seni içine çeken bir dünya da istiyorsun. Her şarkıyı sadece dinleyip geçmek değil, biraz da hissetmek istiyorsun. Bu yüzden sen, Sleep Token gibi gizemli, yoğun ve zaman zaman dramatik bir grupla çok iyi anlaşırdın. Kalabalık içinde bile kendi kafasına göre takılan biri olduğun için bu grubun tarzı tam sana göre!