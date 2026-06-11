Birlikte Turneye Çıkabileceğin Metal Grubunu Seçiyoruz!
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Herkes “Ben hangi metal grubuyla takılırdım acaba?” diye en az bir kez düşünmüştür. Sen de bir metalci olarak konserlerin arka planına tanık olmak istemez miydin? Peki senin enerjin hangi metal grubuyla aynı frekansta? Verdiğin cevaplara göre birlikte turneye çıkabileceğin grubu söylüyoruz! 👇
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1. Sana “Metal dinleyen biri gibi görünmüyorsun.” dediler. Ne yaparsın?
2. Bir metal grubunda seni en çok ne etkiler?
3. Konserde nasıl bir ortam hoşuna gider?
4. Yeni bir albüm dinlerken en çok neye dikkat edersin?
5. Sana göre ideal metal vokali nasıl olmalı?
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6. Çalma listende genelde hangi tür metal parçalar var?
7. Seni metal dünyasına çeken şey hangisi?
8. Bir metal grubunu uzun süre dinlemeye devam etmeni sağlayan şey hangisi olur?
Sleep Token ile turneye çıkmalısın!
Bring Me The Horizon ile turneye çıkmalısın!
Gojira ile turneye çıkmalısın!
Motionless In White ile turneye çıkmalısın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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