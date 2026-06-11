article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Birlikte Turneye Çıkabileceğin Metal Grubunu Seçiyoruz!

etiket Birlikte Turneye Çıkabileceğin Metal Grubunu Seçiyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Herkes “Ben hangi metal grubuyla takılırdım acaba?” diye en az bir kez düşünmüştür. Sen de bir metalci olarak konserlerin arka planına tanık olmak istemez miydin? Peki senin enerjin hangi metal grubuyla aynı frekansta? Verdiğin cevaplara göre birlikte turneye çıkabileceğin grubu söylüyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sana “Metal dinleyen biri gibi görünmüyorsun.” dediler. Ne yaparsın?

2. Bir metal grubunda seni en çok ne etkiler?

3. Konserde nasıl bir ortam hoşuna gider?

4. Yeni bir albüm dinlerken en çok neye dikkat edersin?

5. Sana göre ideal metal vokali nasıl olmalı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çalma listende genelde hangi tür metal parçalar var?

7. Seni metal dünyasına çeken şey hangisi?

8. Bir metal grubunu uzun süre dinlemeye devam etmeni sağlayan şey hangisi olur?

Sleep Token ile turneye çıkmalısın!

Sen, dinlediğin bir grupta sadece sertlik aramıyorsun; atmosfer, derin duygular ve seni içine çeken bir dünya da istiyorsun. Her şarkıyı sadece dinleyip geçmek değil, biraz da hissetmek istiyorsun. Bu yüzden sen, Sleep Token gibi gizemli, yoğun ve zaman zaman dramatik bir grupla çok iyi anlaşırdın. Kalabalık içinde bile kendi kafasına göre takılan biri olduğun için bu grubun tarzı tam sana göre!

Bring Me The Horizon ile turneye çıkmalısın!

Sen enerjiyi seviyorsun ama tekdüze şeylerden de çabuk sıkılıyorsun. Bir gün sert bir şey açıp ertesi gün daha melodik bir şarkıya geçebiliyorsun. Bu yüzden sen, Bring Me The Horizon gibi sınırları çok takmayan, enerjik ve sürekli kendini yenileyen bir grupla iyi anlaşırdın. Konserlerde bile yerinde duran bir dinleyici değilsin, her şarkıya eşlik ediyorsun. Sen bu dünyanın enerjisi bitmeyen dinleyicilerindensin!

Gojira ile turneye çıkmalısın!

Sen müzikte biraz da kalite arayan taraftasın. Sert olsun ama içi de boş olmasın istiyorsun. Bu yüzden senin kafa yapın Gojira gibi güçlü, karakterli ve teknik açıdan sağlam bir grupla uyumlu! Konserde sadece enerji değil, gerçekten iyi performans görmek de senin için önemli. Kolay kolay her şeye “İyiymiş.” demiyorsun. Bu konuda biraz seçicisin!

Motionless In White ile turneye çıkmalısın!

Sen müzikte biraz gösteriş, biraz sertlik, biraz da enerji seviyorsun. Sadece kulağa değil göze de hitap eden işler ilgini çekiyor. Bu yüzden Motionless In White gibi teatral, güçlü ve enerjisi yüksek bir grupla rahat anlaşırsın. Çünkü konser senin için sadece müzik dinlemek değil, tam deneyim yaşamak demek. Ağır olsun ama eğlenceli de olsun istiyorsun. Senin olayın biraz kaos ama kontrollü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın