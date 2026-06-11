Festival Kombinini Seç, Sana Bu Yaz Hangi Konsere Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

Rahatlık senin için her şeyin önünde geliyor. Yumuşak geçişli pastel renklerin, sevdiğin bir illüstrasyonun olduğu kanvas çantan ve güneşten koruyan sevimli şapkanla tam bir yaz insanısın. Mac DeMarco’nun o rahat, saykodelik ve huzurlu tınıları KüçükÇiftlik Park’ta yankılanırken, sen çimlerin üzerinde arkadaşlarınla en doğal halinle dans edeceksin. Senin için bu yaz, müziğin en saf ve eğlenceli hali demek!