article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Festival Kombinini Seç, Sana Bu Yaz Hangi Konsere Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Festival Kombinini Seç, Sana Bu Yaz Hangi Konsere Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 23:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bu yaz çok fazla konser seçeneği var... Peki hangi konsere gitmelisin? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, aşağıdaki kombinlerden birini seç, biz de hangi konsere gitmen gerektiğini söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kombinini seç bakalım!

Megadeth – 23 Haziran 2026

Megadeth – 23 Haziran 2026

Senin ruhun 90'ların o hırçın ama samimi dokusuyla besleniyor. Siyahın her tonunu üzerinde taşımayı seven,  İstanbul’u sallayacağı o gece, Dave Mustaine’in efsanevi riflerine yırtık jeanin ve postallarınla eşlik ederken tam bir rock ikonu gibi görüneceksin. Bu gece sadece müzik değil, saf bir enerji patlaması seni bekliyor!

Chris Isaak – 20 Haziran 2026

Chris Isaak – 20 Haziran 2026

Senin modan geçmişin en şık dönemlerini bugünün enerjisiyle harmanlamak üzerine kurulu. Wicked Game'in o buğulu sesi Harbiye’nin tarihi atmosferinde yankılanırken, sen neon renkli aksesuarların ve vintage ceketinle gecenin yıldızı olacaksın. Hem nostaljik hem de son derece modern bu tarzınla, Harbiye’nin o büyülü akşamında tüm gözlerin üzerinde olmasına hazır ol!

Robert Plant – 2 Temmuz

Robert Plant – 2 Temmuz

Moda gelip geçer ama senin stilin, tıpkı dinlediğin müzik gibi kalıcı. Led Zeppelin’in efsanevi sesi Robert Plant’i yeni projesiyle dinlemeye giderken, üzerine geçirdiğin o ikonik deri ceket senin müzik tarihindeki derin bağını temsil ediyor. Cazın o sofistike ruhuyla rock’ın asaletini birleştiren bu gece  sana çok iyi gelecek!

Mac DeMarco – 2 Temmuz 2026

Mac DeMarco – 2 Temmuz 2026

Rahatlık senin için her şeyin önünde geliyor. Yumuşak geçişli pastel renklerin, sevdiğin bir illüstrasyonun olduğu kanvas çantan ve güneşten koruyan sevimli şapkanla tam bir yaz insanısın. Mac DeMarco’nun o rahat, saykodelik ve huzurlu tınıları KüçükÇiftlik Park’ta yankılanırken, sen çimlerin üzerinde arkadaşlarınla en doğal halinle dans edeceksin. Senin için bu yaz, müziğin en saf ve eğlenceli hali demek!

Kasabian – 13 Haziran

Kasabian – 13 Haziran

Senin olduğun yerde enerji hiç bitmez! İnsanların dönüp bir daha baktığı, cesur ve eğlenceli parçaları bir araya getirmekten asla çekinmiyorsun. Kasabian’ın yüksek tempolu, dans ve rock’ı birleştiren sahnesinde, simlerin ve parıltılı kombininle tam bir festival perisine dönüşeceksin. Parkorman’ın enerjisi senin bu ışıltılı stilinle ikiye katlanacak!

Suede – 17 Temmuz 2026

Suede – 17 Temmuz 2026

Az ama öz! Kaliteli bir kesim, temiz bir görünüm ve seni yansıtan tek bir iddialı aksesuar... Britpop’un en estetik gruplarından Suede, senin bu rafine zevkine en çok hitap eden isim. 2025’te çıkan yeni albümleri 'Antidepressants' turnesinde onları izlerken çok keyif alacağına eminiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın