Festival Kombinini Seç, Sana Bu Yaz Hangi Konsere Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!
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Bu yaz çok fazla konser seçeneği var... Peki hangi konsere gitmelisin? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, aşağıdaki kombinlerden birini seç, biz de hangi konsere gitmen gerektiğini söyleyelim!
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Kombinini seç bakalım!
Megadeth – 23 Haziran 2026
Chris Isaak – 20 Haziran 2026
Robert Plant – 2 Temmuz
Mac DeMarco – 2 Temmuz 2026
Kasabian – 13 Haziran
Suede – 17 Temmuz 2026
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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