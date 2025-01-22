Gazeteci İsmail Saymaz’dan Çok Konuşulacak İddia: Akın Gürlek’in Adı Adalet Bakanlığı İçin Geçiyor

Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde ‘Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde isim vermeden Gürlek’i eleştirmiş ve sözleri sonrasında hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu’nun soruşturma başlatılmasına neden olan sözleri şöyle:

“Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; yedi-sekiz polisle evini basıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak.

Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma.

Söküp atacağız ki senin evlatların sabah köründe evinden kimse alınmasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.”