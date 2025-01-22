Gazeteci İsmail Saymaz’dan Çok Konuşulacak İddia: Akın Gürlek’in Adı Adalet Bakanlığı İçin Geçiyor
Gazeteci İsmail Saymaz’dan Çok Konuşulacak İddia: Akın Gürlek’in Adı Adalet Bakanlığı İçin Geçiyor
Son günlerin tartışmalı isimlerinden birisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Gürlek’e yönelik sözlerinden yaklaşık 1 saat sonra soruşturma başlatılmıştı.
Akın Gürlek hakkında gazeteci İsmail Saymaz çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Saymaz bugün halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında Adalet Bakanlığı için Akın Gürlek’in de adının geçtiğini ileri sürdü.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, çok konuşulan isimlerden biri oldu. Son olarak Ekrem İmamoğlu’na başlatılan soruşturmada adını duyduk.
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Gazeteci İsmail Saymaz, Gürlek için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Saymaz, Gürlek’in adının Adalet Bakanlığı’nda geçtiğini yazdı.
İsmail Saymaz iddia etti: “Cumhurbaşkanı, Gürlek’in performansından memnun.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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