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Gazeteci İsmail Saymaz’dan Çok Konuşulacak İddia: Akın Gürlek’in Adı Adalet Bakanlığı İçin Geçiyor

Gazeteci İsmail Saymaz’dan Çok Konuşulacak İddia: Akın Gürlek’in Adı Adalet Bakanlığı İçin Geçiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2025 - 11:21 Son Güncelleme: 22.01.2025 - 11:37

Son günlerin tartışmalı isimlerinden birisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Gürlek’e yönelik sözlerinden yaklaşık 1 saat sonra soruşturma başlatılmıştı.

Akın Gürlek hakkında gazeteci İsmail Saymaz çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 

Saymaz bugün halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında Adalet Bakanlığı için Akın Gürlek’in de adının geçtiğini ileri sürdü. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, çok konuşulan isimlerden biri oldu. Son olarak Ekrem İmamoğlu’na başlatılan soruşturmada adını duyduk.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, çok konuşulan isimlerden biri oldu. Son olarak Ekrem İmamoğlu’na başlatılan soruşturmada adını duyduk.

Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde  ‘Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde isim vermeden Gürlek’i eleştirmiş ve sözleri sonrasında hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

İmamoğlu’nun soruşturma başlatılmasına neden olan sözleri şöyle:

“Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; yedi-sekiz polisle evini basıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak.

Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma.

Söküp atacağız ki senin evlatların sabah köründe evinden kimse alınmasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.”

Gazeteci İsmail Saymaz, Gürlek için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Saymaz, Gürlek’in adının Adalet Bakanlığı’nda geçtiğini yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Gürlek için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Saymaz, Gürlek’in adının Adalet Bakanlığı’nda geçtiğini yazdı.

Saymaz’ın iddiasına göre Adalet Bakanlığı için üç kişinin ismi geçiyor. Bunlardan birisi de Akın Gürlek.

Şubat ayındaki kabine değişikliğine işaret eden Saymaz'a göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un adı geçiyor. 

Adı geçen üçüncü isim ise Akın Gürlek. 

Kaynak

İsmail Saymaz iddia etti: “Cumhurbaşkanı, Gürlek’in performansından memnun.”

İsmail Saymaz iddia etti: “Cumhurbaşkanı, Gürlek’in performansından memnun.”

Saymaz’ın yazısında dikkat çeken bölüm şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bugün itibariyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u aşan bir güce sahip. Tunç’un, sözünün geçmediği biri varsa o da Akın Gürlek. Gürlek’in tabi olduğu tek bir otorite var: Erdoğan.

Cumhurbaşkanı, Gürlek’in performansından memnun. Gürlek, Türkiye Başsavcısı gibi hareket ediyor. Aslında yasalarda böyle bir makam yok.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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