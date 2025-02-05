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Gazeteci Deniz Zeyrek’in İsyanı: “Bir Daha Olursa Arabamı Bakanlık Önünde Yakacağım”

Gazeteci Deniz Zeyrek’in İsyanı: “Bir Daha Olursa Arabamı Bakanlık Önünde Yakacağım”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2025 - 13:18

Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube üzerinden yaptığı yayında son günlerde artan trafik cezalarına tepki gösterdi. Deniz Zeyrek artık Ankara’da sürekli trafik çevirmesi olduğunu ve polislerin trafik cezası kesmek için fırsat kolladığını iddia etti. Zeyrek ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da ekstra MTV talep edilmesi halinde arabasını Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yakacağını söyledi.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına gelmesine sonrasında vergilere gelen zamları eleştirdi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına gelmesine sonrasında vergilere gelen zamları eleştirdi.

Gazeteci, Ankara’nın her yerinde trafik uygulaması olduğunu ve polislerin vatandaşları ödemeye zorlayacak işlemler yaptığını iddia etti.

Gazeteci, Ankara’nın her yerinde trafik uygulaması olduğunu ve polislerin vatandaşları ödemeye zorlayacak işlemler yaptığını iddia etti.

Deniz Zeyrek ayrıca bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi tekraren MTV ödemesi talep edilmesi durumunda arabasını bakanlığın önünde yakacağını söyledi.

Deniz Zeyrek ayrıca bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi tekraren MTV ödemesi talep edilmesi durumunda arabasını bakanlığın önünde yakacağını söyledi.

Deniz Zeyrek'in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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