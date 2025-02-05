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Trump’tan Netanyahu’ya Hürmet: Sandalyesini Bile Çekti

Trump’tan Netanyahu’ya Hürmet: Sandalyesini Bile Çekti

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2025 - 12:32

Yeniden ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump’a ilk ziyareti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gerçekleştirdi. Trump’ın açıkladığı “Gazze’yi işgal” planı tepki çekerken, Trump ile Netanyahu arasındaki samimiyet ise gözlerden kaçmadı. ABD Başkanı Trump, Netanyahu’nun oturmak istediği koltuğu bile çekti.

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Donald Trump, Netanyahu ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında “Gazze’yi devralacağız” ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Netanyahu ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında “Gazze’yi devralacağız” ifadelerini kullandı.

Adeta Gazze’yi işgal planını açıklayan Trump’ın bu sözleri tepki çekerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun memnuniyeti ise gözlerden kaçmadı.

Adeta Gazze’yi işgal planını açıklayan Trump’ın bu sözleri tepki çekerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun memnuniyeti ise gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Trump ile Netanyahu arasındaki samimiyeti ortaya koydu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Trump ile Netanyahu arasındaki samimiyeti ortaya koydu.

ABD Başkanı, Netanyahu’nun koltuğunu çekerek oturmasına yardım etti.

ABD Başkanı, Netanyahu’nun koltuğunu çekerek oturmasına yardım etti.

Görüntüler 👇

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), geçtiğimiz Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Muhammed Deyf hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), geçtiğimiz Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Muhammed Deyf hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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