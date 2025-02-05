Hakan Fidan’dan Trump’ın Gazze Sözlerine Cevap: “Kabul Edilemez”
Hakan Fidan’dan Trump’ın Gazze Sözlerine Cevap: “Kabul Edilemez”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olduğu programda ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’yi devralacağız” açıklamasına cevap verdi.
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ABD’nin başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte yaptığı basın toplantısında "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" açıklaması yapmıştı.
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Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump’ın herkesi şaşırtan açıklaması hakkında şu ifadeleri kullandı:
“ABD Başkanı Trump'ın Gazze çıkışı dünya için de şaşkınlığa neden oldu. Trump'ın Gazze planı kabul edilemez. Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış. Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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