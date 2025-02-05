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Bakanlık Yeni İfşa Listesini Paylaştı: Baklavada Çekirdek, Hamburgerde Kalp Yedirmişler!

Bakanlık Yeni İfşa Listesini Paylaştı: Baklavada Çekirdek, Hamburgerde Kalp Yedirmişler!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2025 - 11:02

Gıda sahtekarları dur durak bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını hiçe sayan markalara dair yeni ifşa listesi yayımladı. Yayımlanan listede adeta yok yok! Bakanlığın açıkladığı listeye göre sucukta baş eti, baklavada ay çekirdeği, hamburgerde kalp eti tespit edildi. 

Listeler ‘bilindik ve güvenilir’ sandığımız markaların halk sağlını nasıl tehlikeye attığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığıyla oynayan markalara dair yeni ifşa listesi yayımladı. guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımlanan liste ağızları açık bırakacak cinsten.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığıyla oynayan markalara dair yeni ifşa listesi yayımladı. guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımlanan liste ağızları açık bırakacak cinsten.

4 Ocak 2025 tarihli listede yok yok! Baharatlarda boya ve yabancı madde tespiti, peynirde nişasta, zeytinyağda tohum yağları, pidede kanatlı eti…

4 Ocak 2025 tarihli listede yok yok! Baharatlarda boya ve yabancı madde tespiti, peynirde nişasta, zeytinyağda tohum yağları, pidede kanatlı eti…

Baklavada fıstık yerine çekirdek, hamburgerde kalp eti!

Baklavada fıstık yerine çekirdek, hamburgerde kalp eti!

İfşa listesinde merkezi Adana’da bulunan “En Tatlı Börek-Tülin Yücesoylu” isimli markanın ‘özel fıstıklı baklavası’nda ay çekirdeği tespit edildi. Merkezi Denizli’de bulunan DNC Baget Gıda Sanayi firmasının dana hamburger köftesinde ise kalp eti kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel liste👇

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel liste👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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