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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’ndan Dikkat Çeken 'Torpil' İddiası

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’ndan Dikkat Çeken 'Torpil' İddiası

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 11:32

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, önceki dönem belediye yönetimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşikçioğlu, MHP’li eski Belediye Başkanı Enver Demirel döneminde 61 akrabanın belediyede işe alındığını ve bunlardan 35’inin kadroya geçirilerek memur yapıldığını öne sürdü. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde belediye yönetimiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Beşikçioğlu’nun iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

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Başkan Erdal Beşikçioğlu, eski yönetimin liyakat ilkesini göz ardı ederek işe alımlarda akraba ilişkilerini öne çıkardığını belirtti.

Başkan Erdal Beşikçioğlu, eski yönetimin liyakat ilkesini göz ardı ederek işe alımlarda akraba ilişkilerini öne çıkardığını belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşikçioğlu, “Eski başkan Enver Demirel döneminde, yönetimin yakın çevresinden lise mezunu 61 kişi belediyeye işe alınmış. Dahası, bunların 35’i sözleşmeli personelden kadroya geçirilerek memur yapılmış” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşikçioğlu, “Eski başkan Enver Demirel döneminde, yönetimin yakın çevresinden lise mezunu 61 kişi belediyeye işe alınmış. Dahası, bunların 35’i sözleşmeli personelden kadroya geçirilerek memur yapılmış” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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