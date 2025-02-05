Aydın’da Yürek Burkan Görüntü: Düşürdüğü Erzak Kolisini Toplamaya Çalışan Yaşlı Adama Ulaşıldı

Kaynak: https://www.aydinhedef.com.tr/aydinli...
Türkiye’de hayat pahalılığı her geçen gün artarken, vatandaşların geçim mücadelesi de giderek zorlaşıyor. Aydın’ın Efeler ilçesinde gıda kolisini yere düşüren yaşlı bir adamın görüntüleri, bu mücadelenin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Dün akşam saatlerinde gündem olan görüntülerde, düşen erzaklarını toplamak için çabalayan Maksut Yüzer’in hikayesi, izleyenleri derinden etkiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aydın Zafer Meydanı’nda düşürdüğü erzak kolisini toplamaya çalıştığı görüntülerle yürekleri dağlayan 66 yaşındaki Maksut Yüzer'e Hedef Gazetesi tarafından ulaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntülerin yayılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri harekete geçerek yaşlı adama gıda ve kıyafet yardımında bulundu. Ayrıca Maksut Yüzer'in, Aydın Valiliği tarafından ayarlanan bir misafirhaneye yerleştirilmesini sağladı.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın