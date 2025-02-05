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Aydın’da Yürek Burkan Görüntü: Düşürdüğü Erzak Kolisini Toplamaya Çalışan Yaşlı Adama Ulaşıldı

Aydın’da Yürek Burkan Görüntü: Düşürdüğü Erzak Kolisini Toplamaya Çalışan Yaşlı Adama Ulaşıldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 09:10

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Türkiye’de hayat pahalılığı her geçen gün artarken, vatandaşların geçim mücadelesi de giderek zorlaşıyor. Aydın’ın Efeler ilçesinde gıda kolisini yere düşüren yaşlı bir adamın görüntüleri, bu mücadelenin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Dün akşam saatlerinde gündem olan görüntülerde, düşen erzaklarını toplamak için çabalayan Maksut Yüzer’in hikayesi, izleyenleri derinden etkiledi.

Kaynak: https://www.aydinhedef.com.tr/aydinli...
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Aydın Zafer Meydanı’nda düşürdüğü erzak kolisini toplamaya çalıştığı görüntülerle yürekleri dağlayan 66 yaşındaki Maksut Yüzer'e Hedef Gazetesi tarafından ulaşıldı.

Aydın Zafer Meydanı’nda düşürdüğü erzak kolisini toplamaya çalıştığı görüntülerle yürekleri dağlayan 66 yaşındaki Maksut Yüzer'e Hedef Gazetesi tarafından ulaşıldı.

Küçüklüğünden beri babasından şiddet gördüğünü iddia eden Yüzer, “Babam, annemi de beni de döverdi. Annemi ve kuzuları yakmak istedi. Annem şimdi huzurevinde ama bana ‘öldü’ diyorlar. Babam öldükten sonra kimse yardım etmedi. 8 yaşında okula başladım, 14 yaşında bıraktım. Hiç evlenmedim. Daha önce bir kömür deposunda kalıyordum ama içkiciler olduğu için oradan kaçtım” dedi.

Görüntülerin yayılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri harekete geçerek yaşlı adama gıda ve kıyafet yardımında bulundu. Ayrıca Maksut Yüzer'in, Aydın Valiliği tarafından ayarlanan bir misafirhaneye yerleştirilmesini sağladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri harekete geçerek yaşlı adama gıda ve kıyafet yardımında bulundu. Ayrıca Maksut Yüzer'in, Aydın Valiliği tarafından ayarlanan bir misafirhaneye yerleştirilmesini sağladı.

Öte yandan, yaşlı adamın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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