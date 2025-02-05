Aydın’da Yürek Burkan Görüntü: Düşürdüğü Erzak Kolisini Toplamaya Çalışan Yaşlı Adama Ulaşıldı

Küçüklüğünden beri babasından şiddet gördüğünü iddia eden Yüzer, “Babam, annemi de beni de döverdi. Annemi ve kuzuları yakmak istedi. Annem şimdi huzurevinde ama bana ‘öldü’ diyorlar. Babam öldükten sonra kimse yardım etmedi. 8 yaşında okula başladım, 14 yaşında bıraktım. Hiç evlenmedim. Daha önce bir kömür deposunda kalıyordum ama içkiciler olduğu için oradan kaçtım” dedi.