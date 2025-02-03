Esenyurt’ta Market Tartışması: Hırsızlıkla Suçlanan Müşteri Çalışanlara Tepki Gösterdi

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/esenyur...
Esenyurt’ta bir markette hırsızlıkla suçlanan kadın müşteri, yapılan üst aramasında üzerinden ürün çıkmayınca sinirlenerek çalışanlara tepki gösterdi. Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, markette reyonları inceleyen kadın müşteri, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle şüpheli bulunarak üst aramasına tabi tutuldu. Ancak üzerinde herhangi bir ürün bulunmayan kadın, duruma öfkelenerek çalışanlara bağırdı.
(DHA)
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O anlar başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sinirlerine hakim olamayan kadın, "Kimsenin 5 kuruşunda gözüm yok benim. Siz kimsiniz? Ben parayla poşet bile aldım." diyerek tepki gösterdi.
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Yaşanan gerginlik, çevredeki diğer müşterilerin araya girmesiyle son buldu. Kadın müşteri ve olaya dahil olan diğer kişi dışarı çıkarıldı. Bir süre daha marketin önünde bağırmaya devam eden kadın, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
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