Esenyurt’ta Market Tartışması: Hırsızlıkla Suçlanan Müşteri Çalışanlara Tepki Gösterdi

Esenyurt’ta bir markette hırsızlıkla suçlanan kadın müşteri, yapılan üst aramasında üzerinden ürün çıkmayınca sinirlenerek çalışanlara tepki gösterdi. Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, markette reyonları inceleyen kadın müşteri, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle şüpheli bulunarak üst aramasına tabi tutuldu. Ancak üzerinde herhangi bir ürün bulunmayan kadın, duruma öfkelenerek çalışanlara bağırdı.

(DHA)