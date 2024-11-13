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Galatasaraylı Futbolcu Michy Batshuayi Dolandırıldı: Şikayetçi Oldu, Gözaltı Kararı Çıktı

Galatasaraylı Futbolcu Michy Batshuayi Dolandırıldı: Şikayetçi Oldu, Gözaltı Kararı Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2024 - 09:28

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. 

Şikayet ettiği danışman ile ev kiralarını ödemesi ve araç temini konusunda anlaşan ve bu kişiye 200 bin Dolar ödeme yapan Belçikalı yıldız, 6 ay geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmayında şikayetçi oldu. Yapılan incelemeler sonrasında ‘danışman’ gözaltına alındı.

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Bu sezonun başında transfer olduğu Galatasaray’da sonradan oyuna girerek attığı gollerle ön plana çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi dolandırıldı.

Bu sezonun başında transfer olduğu Galatasaray’da sonradan oyuna girerek attığı gollerle ön plana çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi dolandırıldı.

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Belçikalı futbolcu dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Belçikalı futbolcu dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

10 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda Batshuayi, 6 aylık ev kirasının ödenmesi ve otomobil temini için danışmanı Hüseyin B. ile anlaştı.

10 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda Batshuayi, 6 aylık ev kirasının ödenmesi ve otomobil temini için danışmanı Hüseyin B. ile anlaştı.

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için Hüseyin B’ye 200 bin euro (Yaklaşık 7 milyon 300 bin TL) teslim etti.

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için Hüseyin B’ye 200 bin euro (Yaklaşık 7 milyon 300 bin TL) teslim etti.

Ancak Hüseyin B.’nin ev kirasını ödemediği ve arabayı temin etmediği iddia edildi. Yapılan şikayet neticesinde Hüseyin B. emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Ancak Hüseyin B.’nin ev kirasını ödemediği ve arabayı temin etmediği iddia edildi. Yapılan şikayet neticesinde Hüseyin B. emniyet güçlerince gözaltına alındı.
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