Galatasaraylı Futbolcu Michy Batshuayi Dolandırıldı: Şikayetçi Oldu, Gözaltı Kararı Çıktı

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Şikayet ettiği danışman ile ev kiralarını ödemesi ve araç temini konusunda anlaşan ve bu kişiye 200 bin Dolar ödeme yapan Belçikalı yıldız, 6 ay geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmayında şikayetçi oldu. Yapılan incelemeler sonrasında ‘danışman’ gözaltına alındı.