Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'de Yılın Takasına İmza Atıyor
Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'de Yılın Takasına İmza Atıyor
Süper Lig'de ocak transfer dönemi yaklaşırken kulüplerin transfer listesi de netleşiyor. Galatasaray ve Trabzonspor arasında da sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gabriel Sara'nın yükselen performansıyla forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay'ın ayrılma isteği gündeme gelmişti. Galatasaray bu süreci Süper Lig'den bir takasla çözmek istiyor. Hedefteki isim ise milli futbolcu Eren Elmalı.
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Gabriel Sara'nın yıldızlaşan performansıyla Kerem Demirbay artık eskisi kadar süre bulamıyor. Demirbay da kulübe ayrılmak istediğini iletti haberlerini okumuştuk.
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Galatasaray'ın da bu ayrılığa sıcak baktığı ancak tecrübeli oyuncuyu gelecek transfer döneminde takasta kullanmak istediği iddia edildi.
Milliyet gazetesinin özel haberine göre Galatasaray'ın hedefindeki isim sol bek Eren Elmalı. Galatasaray bu transfer için teklifini de hazırladı.
Milli oyuncu için Galatasaray 3 milyon Euro artı Kerem Demirbay'ı önerecek. Şenol Güneş'in raporu transferin sonuçlanmasında önemli rol oynayacak.
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