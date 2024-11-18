Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Lig'de Yılın Takasına İmza Atıyor

Süper Lig'de ocak transfer dönemi yaklaşırken kulüplerin transfer listesi de netleşiyor. Galatasaray ve Trabzonspor arasında da sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gabriel Sara'nın yükselen performansıyla forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay'ın ayrılma isteği gündeme gelmişti. Galatasaray bu süreci Süper Lig'den bir takasla çözmek istiyor. Hedefteki isim ise milli futbolcu Eren Elmalı.

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