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Karadağ - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Millî Maça Doğru Önemli Detaylar!

Karadağ - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Millî Maça Doğru Önemli Detaylar!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 11:34

Millî maç heyecanı başladı. A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Galler karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Millî Takımımız, Karadağ karşısında kazanarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. 

Peki, Karadağ Türkiye millî maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleyi hangi hakem yönetecek? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Karadağ - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Karadağ - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Büyük bir heyecanla beklenen Karadağ Türkiye milli maçı 19 Kasım Salı günü oynanacak. Saat 22.45'te başlayacak müsabaka, iksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Karadağ - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Karadağ - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız Karadağ - Türkiye maçı, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşmayı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Karadağ - Türkiye Maçının Hakemi Kim?

Karadağ - Türkiye Maçının Hakemi Kim?

A Millî Futbol Takımı'nın A Ligi bileti almak için sahaya çıkacağı Karadağ - Türkiye maçını İsviçreli Hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Benjamin Zürcher ve Marco Zürcher üstlenecek. VAR koltuğunda Lukas Fähndrich, AVAR'da ise Mirel Turkes görev alacak.

Karadağ - Türkiye Maçı Öncesi Eksiklerimiz Kimler?

Karadağ - Türkiye Maçı Öncesi Eksiklerimiz Kimler?

A Millî Takımımızda Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu'nun yanı sıra sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci de sakatlığından ötürü karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan cezası sona eren Kenan Yıldız, Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde Karadağ karşısında forma giyebilecek.

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