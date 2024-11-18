Karadağ - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Millî Maça Doğru Önemli Detaylar!
Karadağ - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Millî Maça Doğru Önemli Detaylar!
Millî maç heyecanı başladı. A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Galler karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Millî Takımımız, Karadağ karşısında kazanarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.
Peki, Karadağ Türkiye millî maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleyi hangi hakem yönetecek? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Karadağ - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Karadağ - Türkiye Maçı Hangi Kanalda?
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