Karadağ - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Millî Maça Doğru Önemli Detaylar!

Millî maç heyecanı başladı. A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Galler karşısında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Millî Takımımız, Karadağ karşısında kazanarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

Peki, Karadağ Türkiye millî maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleyi hangi hakem yönetecek? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.