Galatasaray, Transferin Son Gününde Sallai'yi Getiriyor
Galatasaray, Transferin Son Gününde Sallai'yi Getiriyor
Transferde kritik saatlere girilirken Galatasaray aradığı ismi Almanya'da buldu. Macar yıldız Roland Sallai ile temas halinde olan Galatasaray oyuncuya imza attırmak üzere.
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Transfer çıkarması için Roma'ya giden ve Zalewski'yi ikna etmek için çabalayan Galatasaray, transferin son gününde rotayı Almanya'ya çevirmişti.
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Almanya'da Freiburg'un yıldızı Roland Sallai için girişimlerde bulunan Galatasaray, mutlu sona çok yakın.
27 yaşındaki kanat oyuncusu Freibrurg'da geçtiğimiz sezon 37 maça çıktı 8 gol 4 asistle oynadı.
Yağız Sabuncuoğlu, transfere dair detaylar paylaşırken, bonservis olarak 6 milyon Euro karşılığında anlaşıldığı ve bu paranın da üç taksitle ödeneceğini iddia etti.
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