Galatasaray'da Tartışılan İsim Cenk Ergün İstifa Etti
Galatasaray'da Tartışılan İsim Cenk Ergün İstifa Etti
Transferde Galatasaray adına en çok eleştirilen isimlerden olan Cenk Ergün istifa etti. Transfer komitesiyle İtalya'da olduğu bilinen Cenk Ergün'den gelen sürpriz istifa şok etkisi yarattı.
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Galatasaray, transferde bir türlü beklediğini bulamazken transfer komitesi büyük eleştiri altındaydı. Bu isimlerin başında ise Cenk Ergün geliyordu.
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Cenk Ergün, transferin son gününde ve transfer komitesi ile İtalya'da Roma ile görüşmeler yaparken istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, yazılı olarak yönetime de istifasını sunduğunu söylerken hem kulübün zarar görmemesi hem de adının itibarsızlaşmaması için bu kararı aldığını duyurdu.
Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını söyleyen Cenk Ergün'ün transferin kapanmasına sayılı saatler kala böyle bir karar alması camiada şok etkisi yarattı.
Cenk Ergün'ün Instagram hesabından yaptığı istifa açıklaması:
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