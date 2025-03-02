Galatasaray Taraftarı Puan Kaybını "Hocaya" Yazdı
Galatasaray Taraftarı Puan Kaybını "Hocaya" Yazdı
Galatasaray kritik maçta Kasımpaşa'ya altın değerinde iki puan bıraktı. 3-3 biten maçın ardından taraftarlarda yoğun bir eleştiri hakimdi. Eleştirinin hedefindeki isim ise genel itibariyle Okan Buruk oldu. Buruk'a ağır eleştiriler yapılırken, momentumu kaybetmekle suçlandı. Bazı taraftarlar Buruk'u istifaya çağırdı.
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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalması taraftarı çıldırtmış görünüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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