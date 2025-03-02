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Galatasaray Taraftarı Puan Kaybını "Hocaya" Yazdı

Galatasaray Taraftarı Puan Kaybını "Hocaya" Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 18:42

Galatasaray kritik maçta Kasımpaşa'ya altın değerinde iki puan bıraktı. 3-3 biten maçın ardından taraftarlarda yoğun bir eleştiri hakimdi. Eleştirinin hedefindeki isim ise genel itibariyle Okan Buruk oldu. Buruk'a ağır eleştiriler yapılırken, momentumu kaybetmekle suçlandı. Bazı taraftarlar Buruk'u istifaya çağırdı.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalması taraftarı çıldırtmış görünüyor.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalması taraftarı çıldırtmış görünüyor.

Buruk bu maçta cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. 3-3 biten maçın ardından büyük bir moral bozukluğu yaşayan camiada tepkilerin odağındaki isim olan Buruk için istifa çağrısı yapıldı. Birçok taraftar değişikliklerini de eleştirdiği Buruk için 'momentumu kaybetti' yorumu yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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