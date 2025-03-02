Galatasaray Taraftarı Puan Kaybını "Hocaya" Yazdı

Buruk bu maçta cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. 3-3 biten maçın ardından büyük bir moral bozukluğu yaşayan camiada tepkilerin odağındaki isim olan Buruk için istifa çağrısı yapıldı. Birçok taraftar değişikliklerini de eleştirdiği Buruk için 'momentumu kaybetti' yorumu yaptı.