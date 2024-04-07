Galatasaray Taraftarı Evini Sarı-Kırmızıya Boyadı Mauro Icardi'nin Adını Yazmayı da Eksik Etmedi
Galatasaray Taraftarı Evini Sarı-Kırmızıya Boyadı Mauro Icardi'nin Adını Yazmayı da Eksik Etmedi
Diyarbakır’da yaşayan bir Galatasaray taraftarı, evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyadı. Üstüne de 'M. Icardi' yazdı. Taraftar, yıldız golcünün de dikkatini çekti. Arjantinli forvet, sosyal medya hesabından eve dair paylaşımda bulundu.
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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi sevgisi sınır tanımıyor. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaraylı taraftar, sarı-kırmızı ve Mauro Icardi sevgisini bir yıl önce yapımına başladığı evine yansıttı.
İnşaat ustası olduğunu ifade eden taraftar, Icardi’yi Diyarbakır’a davet ederken kendisi de Rams Park’ta üçlü çekmek istediğini dile getirdi.
Yıldız futbolcu, sosyal medya viral olan anları kendi hesabından paylaştı ve görsele "minik aslanlar büyüyor notunu düştü.
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