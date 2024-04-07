Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Taraftarı Evini Sarı-Kırmızıya Boyadı Mauro Icardi'nin Adını Yazmayı da Eksik Etmedi

Galatasaray Taraftarı Evini Sarı-Kırmızıya Boyadı Mauro Icardi'nin Adını Yazmayı da Eksik Etmedi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
07.04.2024 - 09:48

Diyarbakır’da yaşayan bir Galatasaray taraftarı, evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyadı. Üstüne de 'M. Icardi' yazdı. Taraftar, yıldız golcünün de dikkatini çekti. Arjantinli forvet, sosyal medya hesabından eve dair paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi sevgisi sınır tanımıyor. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaraylı taraftar, sarı-kırmızı ve Mauro Icardi sevgisini bir yıl önce yapımına başladığı evine yansıttı.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi sevgisi sınır tanımıyor. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaraylı taraftar, sarı-kırmızı ve Mauro Icardi sevgisini bir yıl önce yapımına başladığı evine yansıttı.

İnşaat ustası olduğunu ifade eden taraftar, Icardi’yi Diyarbakır’a davet ederken kendisi de Rams Park’ta üçlü çekmek istediğini dile getirdi.

İnşaat ustası olduğunu ifade eden taraftar, Icardi’yi Diyarbakır’a davet ederken kendisi de Rams Park’ta üçlü çekmek istediğini dile getirdi.

Yıldız futbolcu, sosyal medya viral olan anları kendi hesabından paylaştı ve görsele "minik aslanlar büyüyor notunu düştü.

Yıldız futbolcu, sosyal medya viral olan anları kendi hesabından paylaştı ve görsele "minik aslanlar büyüyor notunu düştü.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?