Galatasaray Taraftarı Evini Sarı-Kırmızıya Boyadı Mauro Icardi'nin Adını Yazmayı da Eksik Etmedi

Diyarbakır’da yaşayan bir Galatasaray taraftarı, evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyadı. Üstüne de 'M. Icardi' yazdı. Taraftar, yıldız golcünün de dikkatini çekti. Arjantinli forvet, sosyal medya hesabından eve dair paylaşımda bulundu.