Yalnzlık İtirafı Dikkat Çekti: Bayern Münih'in Yıldız Futbolcusu Alphonso Davies Depresyona Girdi
Yalnzlık İtirafı Dikkat Çekti: Bayern Münih'in Yıldız Futbolcusu Alphonso Davies Depresyona Girdi
Uzun zamandır adı Real Madrid ile anılan Bayern Münih'in başarı sol beki Alphonso Davies, verdiği röportajda özel hayatına değildi. 23 yaşındaki futbolcu, 'Ben popüler bir kaybedenim' dedi.
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2019 yılında ülkesinin Vancouver takımından Alman devi Bayern Münih'e 10 milyon euro bedelle transfer olan Kanadalı, bu kez transfer haberi ile değil bir itirafı ile gündeme geldi.
Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilen Davies, verdiği röportajda yalnızlıktan şikayetçi oldu.
Başarılı futbolcu, "Ailem olmadığı için ve kız arkadaşım da benimle yaşamadığı için yalnızım. Antrenmandan sonra yapacağım hiçbir şey yok.
Sadece 5 arkadaşım var. Ben popüler bir kaybedenim. Yapacak hiçbir şeyinizin olmaması endişe verici.” dedi.
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