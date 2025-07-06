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Galatasaray Osimhen’e Kavuşuyor: İtalyanlar "Evet" Dediğini Yazdı

Galatasaray Osimhen’e Kavuşuyor: İtalyanlar "Evet" Dediğini Yazdı

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2025 - 12:35

Geçtiğimiz sezonki Galatasaray şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinin başında gelen Victor Osimhen belirsizliği hala sürüyor. İtalya’nın ünlü Corriere dello Sport gazetesi, Galatasaray’ın Osimhen’i ikna ettiğini ve Osimhen’in “evet” dediğini yazdı.

Ayrıca haberde Napoli’nin, Osimhen’in 75 milyon euroluk sözleşme fesih bedelinde indirim yapmayacağı bilgisi de yer aldı.

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Dünya futbolunun önde gelen golcülerinden Victor Osimhen’in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Dünya futbolunun önde gelen golcülerinden Victor Osimhen’in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da tamamlayan ve attığı gollerle Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Osimhen’in, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımından gelen yıllık 40 milyon euro maaşı teklifini de reddettiği iddia edilmişti.

İtalyanlar Galatasaray’a “evet” dediğini yazdı.

İtalyanlar Galatasaray’a “evet” dediğini yazdı.

Corriere dello Sport, Galatasaray’un uzun uğraşlar sonunda Victor Osimhen’i ikna ettiğini iddia etti. 40 milyon euroluk teklifi reddeden ve memleketi Nijerya’ya tatile giden Osimhen’in, sonunda Galatasaray'a 'evet' dediği haber detayında yer aldı.

Haberde ayrıca Napoli’nin 75 euroluk sözleşme fesih bedelinde indirim yapmayacağı bilgisi de yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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