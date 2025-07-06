Galatasaray Osimhen’e Kavuşuyor: İtalyanlar "Evet" Dediğini Yazdı
Geçtiğimiz sezonki Galatasaray şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinin başında gelen Victor Osimhen belirsizliği hala sürüyor. İtalya’nın ünlü Corriere dello Sport gazetesi, Galatasaray’ın Osimhen’i ikna ettiğini ve Osimhen’in “evet” dediğini yazdı.
Ayrıca haberde Napoli’nin, Osimhen’in 75 milyon euroluk sözleşme fesih bedelinde indirim yapmayacağı bilgisi de yer aldı.
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Dünya futbolunun önde gelen golcülerinden Victor Osimhen’in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.
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İtalyanlar Galatasaray’a “evet” dediğini yazdı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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