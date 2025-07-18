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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 18 Temmuz Cuma

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 18 Temmuz Cuma

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2025 - 21:10

BeşiktaşFenerbahçe ve Galatasaray'da transferde gündem yoğun. Atılan imzaların yanı sıra yeni hedefler peşinde olan üç büyükler birçok isim için nabız yoklamaya başladı.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde gerekli teminatların tamamlanması için Napoli'den zaman istedi. (Sky Italia)

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray defterini şimdilik kapattı. Inter ile antrenmanlara başlayacak. (A Spor)

Galatasaray, Ederson için 3 milyon euro teklif etti. (Tanziloic)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe yetkilileri, şu anda Bodrum'da Dušan Vlahovic ile görüşüyor! (Ersin Albayrak)

 Fenerbahçe, Marcus Rashford'ın şartlarını sordu. (Sercan Hamzaoğlu)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş, kanat oyuncusu Bryan Gil ile ilgileniyor. (Ben Jacobs)

Yağız Sabuncuoğlu: 'İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'a gitme ihtimali %0 falan değil. Bekleyin.'

Solskjaer, Alejandro Garnacho'yu ikna etmek için devreye girdi. (Sözcü)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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