Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 18 Temmuz Cuma
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferde gündem yoğun. Atılan imzaların yanı sıra yeni hedefler peşinde olan üç büyükler birçok isim için nabız yoklamaya başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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