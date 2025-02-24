Galatasaray - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu!
Galatasaray - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu!
Tüm Türkiye'nin sonucu heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'ndeki son maçında kalesinde devleşen Günay Güvenç yerine Fernando Muslera'yı tercih etti.
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AZ Alkmaar karşısındaki performansı alkış almıştı
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Derbide kale Muslera'ya emanet
Galatasaray'ın 11'i
Fenerbahçe'nin 11'i
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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