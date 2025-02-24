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Galatasaray - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu!

Galatasaray - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 19:02

Tüm Türkiye'nin sonucu heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'ndeki son maçında kalesinde devleşen Günay Güvenç yerine Fernando Muslera'yı tercih etti.

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AZ Alkmaar karşısındaki performansı alkış almıştı

AZ Alkmaar karşısındaki performansı alkış almıştı

Geçtiğimiz hafta, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16'ya yazdırmak için AZ Alkmaar karşısına çıkan Galatasary, 4-1'in rövanşında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış, kupaya veda etmişti. Günay Güvenç yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutmuş, yenilgiyi önemişti.

Derbide kale Muslera'ya emanet

Derbide kale Muslera'ya emanet

Okan Buruk'un Güvenç'in muhteşem performansı sonrası Fenerbahçe maçında kimi seçeceği merak konusu olmuştu. 51 yaşındaki teknik adam 'Muslera' dedi.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray'ın 11'i
  • Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sallai, Osimhen.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe'nin 11'i
  • İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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