Galatasaray, Fenerbahçeli Oyuncular Zemine Gelince Viral Olan Şarkıyı Açtı
Galatasaray, Fenerbahçeli Oyuncular Zemine Gelince Viral Olan Şarkıyı Açtı
Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edeceğin maçın başlamasına dakikalar kala sarı-lacivertli oyuncuların zemini kontrol ettiği sırada Türkiye gündeminden düşmeyen LVBEL C5'in 'HAVHAVHAV' şarkısını açtı.
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Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçeli futbolcular Rams Park zeminini gezerken hoparlörlerden “Hav Hav Hav” parçası çalındı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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