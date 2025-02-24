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Galatasaray, Fenerbahçeli Oyuncular Zemine Gelince Viral Olan Şarkıyı Açtı

Galatasaray, Fenerbahçeli Oyuncular Zemine Gelince Viral Olan Şarkıyı Açtı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 18:57

Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edeceğin maçın başlamasına dakikalar kala sarı-lacivertli oyuncuların zemini kontrol ettiği sırada Türkiye gündeminden düşmeyen LVBEL C5'in 'HAVHAVHAV' şarkısını açtı.

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Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçeli futbolcular Rams Park zeminini gezerken hoparlörlerden “Hav Hav Hav” parçası çalındı.

Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçeli futbolcular Rams Park zeminini gezerken hoparlörlerden “Hav Hav Hav” parçası çalındı.

Geçtiğimiz sezon ligin son haflarına doğru oynanan mücadele öncesinde Mert Hakan, tribünlerle tartışma yaşamıştı. Gergin anların ardından iki takım oyuncuları da kavgaya tutuşmuştu.

İşte o anlar 👇

Yaşananların bir başka açısı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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