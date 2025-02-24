Galatasaraylı Gabriel Sara'dan Derbi Yorumu: Dünya Kupası Finali Gibi

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin Türkiye’de bambaşka bir anlam taşıdığını belirten Sara, 'Futbol kültürüne alışkın olan biz Brezilyalılar için bile burada yaşanan atmosfer gerçekten şaşırtıcı. Bu rekabeti 'gerçeküstü' olarak tanımlayabilirim' dedi.