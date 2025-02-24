Galatasaraylı Gabriel Sara'dan Derbi Yorumu: Dünya Kupası Finali Gibi
Galatasaraylı Gabriel Sara'dan Derbi Yorumu: Dünya Kupası Finali Gibi
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisi öncesinde ülkesindeki basına konuştu. Sara, Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin adeta bir Dünya Kupası finali atmosferinde yaşandığını ifade etti.
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Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Globo’ya açıklamalarda bulundu
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"Bu rekabet gerçeküstü"
"Türkiye’de derbi, Dünya Kupası Finali gibi yaşanıyor"
"Avantajımız var ama dikkatli olmalıyız"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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