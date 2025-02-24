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Galatasaraylı Gabriel Sara'dan Derbi Yorumu: Dünya Kupası Finali Gibi

Galatasaraylı Gabriel Sara'dan Derbi Yorumu: Dünya Kupası Finali Gibi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 18:19

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisi öncesinde ülkesindeki basına konuştu. Sara, Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin adeta bir Dünya Kupası finali atmosferinde yaşandığını ifade etti.

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Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Globo’ya açıklamalarda bulundu

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Globo’ya açıklamalarda bulundu

Brezilyalı oyuncu, dev rekabeti  “gerçeküstü” olarak tanımladı.

"Bu rekabet gerçeküstü"

"Bu rekabet gerçeküstü"

Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinin Türkiye’de bambaşka bir anlam taşıdığını belirten Sara, 'Futbol kültürüne alışkın olan biz Brezilyalılar için bile burada yaşanan atmosfer gerçekten şaşırtıcı. Bu rekabeti 'gerçeküstü' olarak tanımlayabilirim' dedi.

"Türkiye’de derbi, Dünya Kupası Finali gibi yaşanıyor"

"Türkiye’de derbi, Dünya Kupası Finali gibi yaşanıyor"

Yine büyük çekişmeye sahne olacak ezeli rekabetin ülkede büyük bir heyecanla karşılandığını vurgulayan 25 yaşındaki orta saha, “Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle bu maç, Türkiye’de adeta bir Dünya Kupası finali gibi değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

"Avantajımız var ama dikkatli olmalıyız"

"Avantajımız var ama dikkatli olmalıyız"

Sahaya çıkarken sorumluluklarının farkında olacaklarını belirten Brezilyalı, 'Puan tablosunda küçük de olsa bir avantajımız var, ancak kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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