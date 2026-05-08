G-Unit Diskografisinden Sokakların Nabzını Tutan Şarkılar

2003 yılında çıkan Beg for Mercy albümü, grubun zirve noktasıydı. 50 Cent'in solo başarısının hemen ardından gelen bu albüm, aslında Tony Yayo o sırada hapiste olduğu için büyük bir risk taşıyordu. Ancak ekip, Yayo'nun yokluğunu hissettirmemek için her yere Free Yayo tişörtleriyle çıktı ve bu durum tarihin en büyük pazarlama kampanyalarından birine dönüştü. Albüm dünya çapında 6 milyondan fazla sattı ve o dönem G-Unit logolu ayakkabılar, kıyafetler ve hatta içecekler her köşeyi sardı.