Haberler
Genel Kültür
Müzik
G-Unit Diskografisinden Sokakların Nabzını Tutan Şarkılar

Liz Lemon
08.05.2026 - 18:01

Hip-hop dünyasında fırtınalar estiren, Queens sokaklarından çıkıp dünyayı G-G-G-G-Unit nidalarıyla inleten o efsane oluşumu, 50 Cent ve ekibinin zor ama bir o kadar da ışıltı hikayesini anlatıyoruz!

Stunt 101

Her şeyin merkezinde 50 Cent var. Gerçek adıyla Curtis Jackson… New York’un Queens bölgesinde büyüyen 50 Cent, çocuk yaşta sokak ekonomisinin sert gerçekleriyle tanıştı. 2000 yılında vurulup 9 kurşun yemesi ise onu bitirmedi, aksine bir efsaneye dönüştürdü.

Poppin' Them Thangs

Bu olaydan sonra geri dönüşünü mixtape’lerle yaptı ve Get Rich or Die Trying mottosunu yaşam felsefesi haline getirdi. Bu süreçte yanına çocukluk arkadaşları olan Lloyd Banks ve Tony Yayo’yu aldı. Daha sonra kadroya Young Buck dahil oldu ve G-Unit tam anlamıyla bir ekip haline geldi.

Wanna Get to Know You

G-Unit’i rakiplerinden ayıran en büyük özellik, şarkılarını pazarlama yöntemleriydi. O dönemde rapçiler sadece stüdyo albümlerine odaklanırken, G-Unit sokaklardaki korsan CD satıcılarını kendi lehine kullandı. Hazırladıkları mixtapelerle radyoların çalmadığı sertlikte, gerçek sokak hikayelerini anlattılar.

Smile

Grubun en teknik ismi olan Lloyd Banks, Punch Line Kinglakabıyla tanınırken; Tony Yayo, grubun enerjisini ve ruhunu temsil ediyordu. Daha sonra ekibe Nashville’den katılan Young Buck, gruba Güney’in o kirli ve hırçın sound’unu getirerek G-Unit’i sadece bir New York grubu olmaktan çıkarıp tüm Amerika’nın sesi yaptı.

Rider Pt. 2

2003 yılında çıkan Beg for Mercy albümü, grubun zirve noktasıydı. 50 Cent'in solo başarısının hemen ardından gelen bu albüm, aslında Tony Yayo o sırada hapiste olduğu için büyük bir risk taşıyordu. Ancak ekip, Yayo'nun yokluğunu hissettirmemek için her yere Free Yayo tişörtleriyle çıktı ve bu durum tarihin en büyük pazarlama kampanyalarından birine dönüştü. Albüm dünya çapında 6 milyondan fazla sattı ve o dönem G-Unit logolu ayakkabılar, kıyafetler ve hatta içecekler her köşeyi sardı.

I Like The Way She Do It

50 Cent, G-Unit markasını o kadar büyüttü ki, bir içecek firması olan Vitamin Water’dan hisse aldı. Şirket Coca-Cola’ya satıldığında 50 Cent, bu yatırımdan yaklaşık 100 milyon dolar kazandı. Yani o sert şarkıların arkasında muazzam bir ticari zeka yatıyor.

My Buddy

50 Cent’in vurulma olayından sonra sürekli kurşun geçirmez yelekle gezmesi, bir noktadan sonra hayranları arasında bir moda akımına dönüştü. Konserlerde binlerce gencin yelekle dolaştığı bir dönem yaşandı.

Straight Outta Southside

Dr. Dre tarafından gruba dahil edilen The Game ile yaşanan sürtüşme, hip-hop tarihinin en büyük beeflerinden birine yol açtı. Bu kavga sonucunda grup parçalara ayrılsa da, o dönemde çıkan diss parçaları bugün hala rap severlerin favori listelerinde.

Groupie Love

G-Unit’in müziği sadece gangsta rap değil. Bu şarkılar, sistem dışına itilmiş insanların iç sesi. Dinlerken bir yandan adrenalin yükseliyor, diğer yandan bir karakter analizi yapıyorsunuz.

Betta Ask Somebody

Şarkılarındaki agresyon aslında bir savunma mekanizması. Güçlü görünmek zorundasınız çünkü zayıflık, o dünyada affedilmiyor.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
