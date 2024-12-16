Fransızca Rap Durdurulamıyor: Suprême NTM'in Kulaklarınızın Pasını Silecek 14 Muhteşem Şarkısı
Fransızca Rap Durdurulamıyor: Suprême NTM'in Kulaklarınızın Pasını Silecek 14 Muhteşem Şarkısı
Suprême NTM, Fransız rap'inin en çıkıntı gruplarından. 2 muhteşem yetenek Kool Shen ve Joey Starr bir araya gelmiş ve ortaya bu muhteşem şarkılar çıkmış. İşte o şarkılar...
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1. Suprême NTM - Laisse Pas Traîner Ton Fils
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2. Suprême NTM - That's My People
3. Suprême NTM - Ma Benz ft. Lord Kossity
4. Suprême NTM - Pose Ton Gun
5. Suprême NTM - La Fièvre
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6. Suprême NTM - C'est Arrivé Près D'chez Toi
7. Suprême NTM - Qu'est-ce Qu'on Attend
8. Suprême NTM - Tout N'est Pas Si Facile
9. Supreme NTM ft. Nas - Chacun Sa Mafia
10. Suprême NTM - On Est Encore Là
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11. Suprême NTM - That's My People
12. Suprême NTM - Back Dans Les Bacs
13. Suprême NTM - Seine Saint-Denis Style
14. Suprême NTM - Respire
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