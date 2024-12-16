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Fransızca Rap Durdurulamıyor: Suprême NTM'in Kulaklarınızın Pasını Silecek 14 Muhteşem Şarkısı

etiket Fransızca Rap Durdurulamıyor: Suprême NTM'in Kulaklarınızın Pasını Silecek 14 Muhteşem Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 23:52

Suprême NTM, Fransız rap'inin en çıkıntı gruplarından. 2 muhteşem yetenek Kool Shen ve Joey Starr bir araya gelmiş ve ortaya bu muhteşem şarkılar çıkmış. İşte o şarkılar...

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1. Suprême NTM - Laisse Pas Traîner Ton Fils

2. Suprême NTM - That's My People

3. Suprême NTM - Ma Benz ft. Lord Kossity

4. Suprême NTM - Pose Ton Gun

5. Suprême NTM - La Fièvre

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6. Suprême NTM - C'est Arrivé Près D'chez Toi

7. Suprême NTM - Qu'est-ce Qu'on Attend

8. Suprême NTM - Tout N'est Pas Si Facile

9. Supreme NTM ft. Nas - Chacun Sa Mafia

10. Suprême NTM - On Est Encore Là

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11. Suprême NTM - That's My People

12. Suprême NTM - Back Dans Les Bacs

13. Suprême NTM - Seine Saint-Denis Style

14. Suprême NTM - Respire

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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