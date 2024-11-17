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Fransız, Devrimci, Kadın, Rapçi: Radarınıza Girmesi Gereken Muhteşem Ses Keny Arkana

etiket Fransız, Devrimci, Kadın, Rapçi: Radarınıza Girmesi Gereken Muhteşem Ses Keny Arkana

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 19:25

Keny Arkana! Fransız devrimci rap müziğin asi kadını... La Rage şarkısıyla bilsek de diğer muhteşem işlerini de dinlemeniz gerekiyor. Karşınızda Keny Arkana!

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1. Keny Arkana - La Rage

2. Keny Arkana - Vie d'artiste

3. Keny Arkana - Cinquieme Soleil

4. Keny Arkana - Le Fardeau

5. Keny Arkana - Fille Du Vent

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6. Keny Arkana - V Pour Verites

7. Keny Arkana - Gens Presses

8. Keny Arkana - Victoria

9. Keny Arkana - J'me Barre

10. Keny Arkana - J'ai Ose

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11. Keny Arkana - La Mere Des Enfants Perdus

12. Keny Arkana - Tout tourne Autour Du Soleil

13. Keny Arkana - Ordre Mondial

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