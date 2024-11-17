Fransız, Devrimci, Kadın, Rapçi: Radarınıza Girmesi Gereken Muhteşem Ses Keny Arkana
Fransız, Devrimci, Kadın, Rapçi: Radarınıza Girmesi Gereken Muhteşem Ses Keny Arkana
Keny Arkana! Fransız devrimci rap müziğin asi kadını... La Rage şarkısıyla bilsek de diğer muhteşem işlerini de dinlemeniz gerekiyor. Karşınızda Keny Arkana!
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1. Keny Arkana - La Rage
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2. Keny Arkana - Vie d'artiste
3. Keny Arkana - Cinquieme Soleil
4. Keny Arkana - Le Fardeau
5. Keny Arkana - Fille Du Vent
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6. Keny Arkana - V Pour Verites
7. Keny Arkana - Gens Presses
8. Keny Arkana - Victoria
9. Keny Arkana - J'me Barre
10. Keny Arkana - J'ai Ose
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