Fransa'da Marketlerin Soğutucuları Isıtıldı, Hollanda'da Albert Heijn'in Dağıtım Merkezleri Durdu

Fransa'da 11 Ekim Pazar gecesinden itibaren yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri bozuldu. AFP'ye göre saldırganlar soğutma sistemlerinde uzaktan zorunlu buz çözme işlemini tetikledi ve buzdolaplarıyla dondurucuların sıcaklığı hızla yükseldi. Sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı bildirildi, bazı bölgelerde yangınlar da çıktı.

Etkilenen mağazalar taze ve dondurulmuş ürünlerin tamamını çöpe atmak zorunda kaldı. Bir markette reyonlara asılan uyarıda 'Ulusal siber saldırı: soğuk zincirde kopma' yazıyor ve mümkün olan en kısa sürede normale dönüleceği belirtiliyor.