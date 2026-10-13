Fransa'da Marketlerin Soğutucuları Isıtıldı, Hollanda'da Albert Heijn'in Dağıtım Merkezleri Durdu
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Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri uzaktan müdahaleyle ısıtıldı, çok sayıda mağazada taze ve dondurulmuş ürünler çöpe gitti. Saldırıda Danimarkalı Danfoss'un eski soğutma yazılımındaki açığın kullanıldığı belirtilirken Paris Savcılığı soruşturma başlattı. Hollanda'nın en büyük zinciri Albert Heijn ise yaşadığı bir güvenlik olayı nedeniyle dağıtım merkezlerinin bir kısmını ve online teslimatı durdurdu, taze ürünlerde boş raf uyarısı yaptı. İki olay arasında şu ana kadar doğrulanmış bir bağlantı yok.
[AFP, NOS, Security.NL, BNR]
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Saldırı marketlerin soğutma sistemlerini hedef aldı.
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Yüzlerce mağaza etkilendi.
Soruşturma ve Danfoss açığı.
Hollanda'da Albert Heijn güvenlik olayı yaşadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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