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Fransa'da Marketlerin Soğutucuları Isıtıldı, Hollanda'da Albert Heijn'in Dağıtım Merkezleri Durdu

Fransa'da Marketlerin Soğutucuları Isıtıldı, Hollanda'da Albert Heijn'in Dağıtım Merkezleri Durdu

Fransa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 08:00 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 08:20
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Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri uzaktan müdahaleyle ısıtıldı, çok sayıda mağazada taze ve dondurulmuş ürünler çöpe gitti. Saldırıda Danimarkalı Danfoss'un eski soğutma yazılımındaki açığın kullanıldığı belirtilirken Paris Savcılığı soruşturma başlattı. Hollanda'nın en büyük zinciri Albert Heijn ise yaşadığı bir güvenlik olayı nedeniyle dağıtım merkezlerinin bir kısmını ve online teslimatı durdurdu, taze ürünlerde boş raf uyarısı yaptı. İki olay arasında şu ana kadar doğrulanmış bir bağlantı yok.

[AFP, NOS, Security.NL, BNR]

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Saldırı marketlerin soğutma sistemlerini hedef aldı.

Saldırı marketlerin soğutma sistemlerini hedef aldı.

Fransa'da 11 Ekim Pazar gecesinden itibaren yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri bozuldu. AFP'ye göre saldırganlar soğutma sistemlerinde uzaktan zorunlu buz çözme işlemini tetikledi ve buzdolaplarıyla dondurucuların sıcaklığı hızla yükseldi. Sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı bildirildi, bazı bölgelerde yangınlar da çıktı.

Etkilenen mağazalar taze ve dondurulmuş ürünlerin tamamını çöpe atmak zorunda kaldı. Bir markette reyonlara asılan uyarıda 'Ulusal siber saldırı: soğuk zincirde kopma' yazıyor ve mümkün olan en kısa sürede normale dönüleceği belirtiliyor.

Yüzlerce mağaza etkilendi.

Yüzlerce mağaza etkilendi.

AFP'nin aktardığına göre Intermarché ve Netto markalı en az 300 mağaza, Coopérative U'nun 100'den fazla mağazası ve E.Leclerc'in birkaç mağazası saldırıdan etkilendi. Rakamlar şirketlerin AFP'ye yaptığı açıklamalara dayanıyor. Başka zincirlerin de etkilendiği öne sürüldü ancak şirketler bunu henüz doğrulamadı.

Intermarché, etkilenen mağazalarda tüm taze ve dondurulmuş ürünlerin atılacağını açıkladı ancak zarar rakamı vermedi. Coopérative U'nun CEO'su Dominique Schelcher saldırıyı 'eşi görülmemiş' ve 'kabul edilemez' diye niteledi.

Soruşturma ve Danfoss açığı.

Soruşturma ve Danfoss açığı.

Saldırıyı kimin yaptığı bilinmiyor. Paris Cumhuriyet Savcılığı, mağdurları belirlemek ve gıda kayıpları ile yangınlar arasındaki bağı ortaya koymak için soruşturma açtı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'ya yakın bir kaynak, ulusal siber güvenlik kurumu ANSSI'nin Danimarkalı bir şirketin yazılımında açık tespit ettiğini ve tedarikçiyle temasa geçtiğini söyledi.

Danfoss ise etkilenen ekipmanın çoğunun artık yazılım ve güvenlik güncellemesi almayan eski ürünler olduğunu açıkladı. Şirkete göre özellikle AK-SM800 ve AK-SC355 soğutma regülatörleri etkilendi, bunlardan biri eski yazılım sürümüyle çalışıyordu. Danfoss, market zincirlerine bu modellerden yükseltme yapmalarını uzun süredir önerdiğini belirtti.

AB Tarım ve Gıda Komiseri Christophe Hansen da X'ten saldırıyı kınadı ve gıda güvenliğine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hollanda'da Albert Heijn güvenlik olayı yaşadı.

Hollanda'da Albert Heijn güvenlik olayı yaşadı.

Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri Albert Heijn, 11 Ekim Pazar günü bir 'siber güvenlik olayı' yaşadığını duyurdu. Şirket web sitesi, mobil uygulama ve müşteri hizmetleri dahil birçok sistemi önlem olarak kapattı. Online siparişler iptal edildi, online teslimat durdu. Olaydan aynı grubun markaları Etos ve Gall & Gall da etkilendi.

CEO Margaret Versteden-van Duijn NOS'a, bazı dağıtım merkezlerinde işin tamamen durduğunu söyledi ve sistemlerin ne zaman normale döneceğini açıklayamadı. Şirket özellikle taze ürünlerde boş raf yaşanabileceği uyarısı yaptı. Dondurulmuş ürünlerin, ekmeğin ve uzun ömürlü ürünlerin daha rahat bulunması bekleniyor. Mağazalar açık, kasalar çalışıyor.

Albert Heijn olayın bir siber saldırı olup olmadığını henüz açıklamadı, polis de şu ana kadar suç unsuru tespit etmedi. Fransa'daki olayla bir bağlantı kurulmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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