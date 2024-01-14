Fragmanlarında Eğlenceli Gözüküp İzleyiciyi Gözyaşlarına Boğan Birbirinden Kaliteli 29 Film
Fragmanlarında Eğlenceli Gözüküp İzleyiciyi Gözyaşlarına Boğan Birbirinden Kaliteli 29 Film
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hanifahrahma...
Çoğunlukla filmlerin fragmanından ne tarz bir film izleyeceğimizi anlarız. Ancak bazı filmler hiç de beklediğimiz gibi çıkmaz. Fragmanlarının eğlenceli göründüğü ama izleyici üzen filmleri sizler için derledik. Buyurun...👇
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29. Tammy (2014)
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28. Magic Mike (2012)
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27. Colossal (2016)
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26. Young Adult (2011)
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25. Click (2006)
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24. Happy Feet (2006)
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23. Last Christmas (2019)
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22. All Together Now (2020)
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21. Stepmom (1998)
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20. Saturday Night Fever (1977)
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19. My Girl (1991)
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18. Ma Rainey's Black Bottom (2020)
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17. Heathers (1988)
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16. Muriel's Wedding (1994)
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15. Gremlins (1984)
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14. Boys Don’t Cry (1999)
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13. The Favourite (2018)
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12. A Star is Born (2018)
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11. Kick-Ass (2010)
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10. The Breadwinner (2017)
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9. The Banshees of Inisherin (2022)
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8. JoJo Rabbit (2019)
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7. Guardians of the Galaxy 3 (2023)
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6. Slumdog Millionaire (2008)
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5. Soul (2020)
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4. Million Dollar Baby (2004)
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3. Up (2009)
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2. Coco (2017)
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1. Parasite (2019)
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