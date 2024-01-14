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Fragmanlarında Eğlenceli Gözüküp İzleyiciyi Gözyaşlarına Boğan Birbirinden Kaliteli 29 Film

Fragmanlarında Eğlenceli Gözüküp İzleyiciyi Gözyaşlarına Boğan Birbirinden Kaliteli 29 Film

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 21:01

Çoğunlukla filmlerin fragmanından ne tarz bir film izleyeceğimizi anlarız. Ancak bazı filmler hiç de beklediğimiz gibi çıkmaz. Fragmanlarının eğlenceli göründüğü ama izleyici üzen filmleri sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hanifahrahma...
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29. Tammy (2014)

29. Tammy (2014)

IMDb: 4.9

'Bu film, bir komedi olarak pazarlanmasına rağmen beklediğimden çok daha hüzünlüydü.'

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28. Magic Mike (2012)

28. Magic Mike (2012)

IMDb: 6.1

'Garip bir şekilde, Magic Mike diyorum. Devam filmi gibi bunun da eğlenceli olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım.'

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27. Colossal (2016)

27. Colossal (2016)

IMDb: 6.2

'Uçakta izledim. Komedi kategorisindeydi ama alakası olmadığını söyleyebilirim.'

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26. Young Adult (2011)

26. Young Adult (2011)

IMDb: 6.3

'Fragman kesinlikle bir komedi gibi görünüyordu. Diablo Cody tarafından yazılmış olduğu için hızlı tempolu bir mizahın bizi beklediğini düşünmüştüm.'

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25. Click (2006)

25. Click (2006)

IMDb: 6.4

'Tıpkı Sandler'in diğer tüm neşeli komedi filmleri gibi reklamı yapıldı ama filmi izleyince ailecek çok üzüldük.'

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24. Happy Feet (2006)

24. Happy Feet (2006)

IMDb: 6.4

'Bir yaşındaki çocuğum için açmıştım. Bol müzikle, eğlenceli bir şeyler izlemeyi bekliyordum. Mumble'ın yakalanıp neredeyse aklını kaybetme noktasına kadar esaret altında tutulması çok rahatsız ediciydi.'

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23. Last Christmas (2019)

23. Last Christmas (2019)

IMDb: 6.5

'Eğlenceli ve romantik olacağını düşünmüştüm. Film başladığında öyledi ancak sonra Tom'un başına gelenleri öğrendim.'

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22. All Together Now (2020)

22. All Together Now (2020)

IMDb: 6.5

'Filmi bir müzikal komedi sanmıştım. Film, evsiz bir anne ile birlikte yaşayan bir genç kızın hikayesini anlatıyor ve film boyunca işler kötüden daha da kötüye gidiyor. Hazırlıklı değildim ve dört ya da beş kez ağladım.'

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21. Stepmom (1998)

21. Stepmom (1998)

IMDb: 6.8

'Susan Sarandon ve Julia Roberts'ın rol aldığı bir komedi filmi olduğunu sanmıştım. Anne kanserden hayatını kaybediyordu. Üzücü.'

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20. Saturday Night Fever (1977)

20. Saturday Night Fever (1977)

IMDb: 6.8

'Sadece dans filmi olduğunu düşünmüştüm. Ancak yanılmışım.Tecavüz, inanç kaybı, intihar gibi temalar var. Çok ağır bir film.'

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19. My Girl (1991)

19. My Girl (1991)

IMDb: 6.9

'Sevimli, romantik ve retro bir gençlik filmi olacağını düşünmüştüm. Ancak Vada'nın en iyi arkadaşı ve ilk aşkı Thomas J.'nin ölümünden sonra duygusal bir yıkım yaşadım. Filmi sadece bir kez izleyebildim.'

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18. Ma Rainey's Black Bottom (2020)

18. Ma Rainey's Black Bottom (2020)

IMDb: 6.9

'Hikaye hakkında hiçbir şey okumamıştım, bu yüzden Ma Rainey'nin hayatıyla ilgili bir biyografi olduğunu varsaydım ama çok fazla dram vardı.'

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17. Heathers (1988)

17. Heathers (1988)

IMDb: 7.2

'Ne hakkında olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. The Breakfast Club  gibi iyi hissettiren bir gençlik filmi olduğunu düşündüm. Yanılmışım.'

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16. Muriel's Wedding (1994)

16. Muriel's Wedding (1994)

IMDb: 7.2

'Beklemediğim derecede karamsardı. İntihar, kronik hastalık, yalnızlık, zorbalık, toksik aile ortamları, manipülasyon ve daha fazlası...'

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15. Gremlins (1984)

15. Gremlins (1984)

IMDb: 7.3

'Filmin 80'lerde çocukluğumda popüler olduğunu hatırlıyorum. Yaklaşık bir yıl kadar önce TV kanallarına bakarken tesadüfen karşılaştım ve meraktan izlemeye karar verdim. Bunun sadece küçük, sevimli, tüylü bir yaratıkla ilgili bir film olacağını ve bu sevimli küçük yaratıkların dönüştüğü canavarların sadece huysuz ve zararsız yaratıklar olduğunu düşünürdüm. Ancak bu film, bir yetişkin olarak  izlemem için bile fazla dokunaklıydı. Ailemin çocukluğumda bu filmi izlememe izin vermemesine çok sevindim. Bir hafta boyunca kabus gördüm.'

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14. Boys Don’t Cry (1999)

14. Boys Don’t Cry (1999)

IMDb: 7.5

'Film çıktığında hakkında hiçbir şey duymamıştım. İsminden dolayı eğlenceli bir film olduğunu düşündüm. İzleyince ne kadar yanıldığımı anladım.'

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13. The Favourite (2018)

13. The Favourite (2018)

IMDb: 7.5

'Fragmanda, neşeli bir kara komedi olarak gözüküyordu. Bunun yerine, bitmeyen küfürlü sözler ve tavşanların ölü çocukları temsil etmesi gibi şeylerle karşılaştık.'

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12. A Star is Born (2018)

12. A Star is Born (2018)

IMDb: 7.6

'Sonu beni mahvetti. Ağlayarak on dakika boyunca oturdumm. Perişan oldum.'

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11. Kick-Ass (2010)

11. Kick-Ass (2010)

IMDb: 7.6

'Eğlenceli bir süper kahraman filmi bekliyordum. Kan ve vahşet seviyesi beni şaşırttı. Birçok sahneyi izleyemedim.'

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10. The Breadwinner (2017)

10. The Breadwinner (2017)

IMDb: 7.7

'Okuduklarıma göre, genç bir kızın ailesine yardım etmek için fırıncının yardımcısı olmasıyla ilgili bir filmdi. Durum biraz üzücü olsa da umut dolu bir mesajı olabileceğini düşündüm ama yanıldım. Harika bir filmdi ama hiç beklediğim gibi değildi ve bir daha izlemeyeceğim bir tür.'

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9. The Banshees of Inisherin (2022)

9. The Banshees of Inisherin (2022)

IMDb: 7.7

'In Bruges filmine benzer bir kara komedi olduğunu düşünmüştüm. Ancak Brendan Gleeso'ın, canlandırdığı karakterin Colin Farrell'in canlandırdığı karakterle  tekrar arkadaş olmamak için parmaklarını kesmesiyle film bambaşka bir boyut kazandı.'

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8. JoJo Rabbit (2019)

8. JoJo Rabbit (2019)

IMDb: 7.9

'Alaycı ve komikti ama bir süre sonra iç karartıcı bir hal aldı. İzlediyseniz, ne demek istediğimi anlayacaksınız.'

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7. Guardians of the Galaxy 3 (2023)

7. Guardians of the Galaxy 3 (2023)

IMDb: 7.9

'Birinci ve ikinci filmi tekrar tekrar izleyebilirim, asla bıkmam. Üçüncü film de en az onlar kadar iyiydi ama farklıydı. Bayıldım ama tekrar izlemem biraz zaman alacak.'

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6. Slumdog Millionaire (2008)

6. Slumdog Millionaire (2008)

IMDb: 8.0

'Afiş ve fragmana dayanarak, yoksul bir kişinin Kim Milyoner Olmak İster'i kazandığını ve kazandığı parayı çocukluk aşkıyla bir araya gelmek için kullanacağını düşündüm. İzlemesi harikaydı, sadece 'iyi hissettiren' olarak reklam yapılan bir filmden cinayet ve çocuk ticareti beklemiyordum.'

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5. Soul (2020)

5. Soul (2020)

IMDb: 8.0

'Ben bir piyanist ve onun arkadaşıyla ilgili bir film olacağını düşünmüştüm ama aslında hayatın anlamı ve varoluşla ilgiliydi! Bu, kötü olduğu anlamına gelmiyor sadece beklediğimden daha fazlasıydı.'

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4. Million Dollar Baby (2004)

4. Million Dollar Baby (2004)

IMDb: 8.1

'Erkek arkadaşımla sporla ilgili bir film izleyeceğiz diye düşünmüştük. Eve dönüş yolculuğumuzda ikimiz de konuşamıyorduk.'

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3. Up (2009)

3. Up (2009)

IMDb: 8.3

'Film ilk gösterime girdiğinde kızımı izlemeye götürdüm. Beş yaşındaki bir çocuğun doğum günü partisiydi ve ailesi bulunduğumuz salonun yarısını kiralamıştı. Carl ve karısıyla ilgili bölümde, kızım hıçkırarak ağlamaya başladı ve bir ses duydum: 'Anne, hani bu film komikti'. Tüm çocuklar hüngür hüngür ağlıyordu.'

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2. Coco (2017)

2. Coco (2017)

IMDb: 8.4

'Film bittiğinde ağlıyordum ve kendimi toparlamam, koltuğumdan kalkmam birkaç dakika sürdü.'

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1. Parasite (2019)

1. Parasite (2019)

IMDb: 8.5

'Olayın bu kadar hızlı büyüyeceğini hiç düşünmemiştim...'

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