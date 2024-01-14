Fragmanlarında Eğlenceli Gözüküp İzleyiciyi Gözyaşlarına Boğan Birbirinden Kaliteli 29 Film

IMDb: 7.3

'Filmin 80'lerde çocukluğumda popüler olduğunu hatırlıyorum. Yaklaşık bir yıl kadar önce TV kanallarına bakarken tesadüfen karşılaştım ve meraktan izlemeye karar verdim. Bunun sadece küçük, sevimli, tüylü bir yaratıkla ilgili bir film olacağını ve bu sevimli küçük yaratıkların dönüştüğü canavarların sadece huysuz ve zararsız yaratıklar olduğunu düşünürdüm. Ancak bu film, bir yetişkin olarak izlemem için bile fazla dokunaklıydı. Ailemin çocukluğumda bu filmi izlememe izin vermemesine çok sevindim. Bir hafta boyunca kabus gördüm.'