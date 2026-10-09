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Fotoğrafları Gündem Olan Meryem Cabbaroğlu Konuştu: "Annem Rus Babam Yozgatlı"

Fotoğrafları Gündem Olan Meryem Cabbaroğlu Konuştu: "Annem Rus Babam Yozgatlı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 17:18
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Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 20 yaşındaki libero oyuncusu Meryem Cabbaroğlu, takım formasıyla paylaştığı fotoğrafla kısa sürede Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Güzelliğiyle dikkat çeken Cabbaroğlu, annesinin Rus babasının ise Yozgatlı olduğunu anlattı.

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Paylaştığı fotoğraf önce Türkiye'de, sonra dünyada yayıldı.

Paylaştığı fotoğraf önce Türkiye'de, sonra dünyada yayıldı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrumspor'un libero oyuncusu Meryem Cabbaroğlu, sezonun ilk maçı olan 3 Ekim'deki Karşıyaka karşılaşması öncesinde takım formasıyla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kare önce Türkiye'de konuşulmaya başlandı, ardından yurt dışındaki hesaplara da sıçradı.

Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyleyen 20 yaşındaki sporcu, sosyal medyada bir paylaşımın ne kadar hızlı yayılabildiğine şaşırdığını anlattı. Fotoğrafın altına hem övgü hem eleştiri yazıldığını belirten Cabbaroğlu, yorumları okumamaya ve bakmamaya çalıştığını ifade etti. Paylaşımı yaparken bir arkadaşıyla tavuk pilav yediğini de sözlerine ekledi.

Cabbaroğlu'nun fotoğrafı, takımının sezona başladığı günlere denk geldi. Bodrumspor, ligin açılış maçında Karşıyaka'yla karşılaştı ve sezonun ilk iç saha mücadelesini kaybetti. Genç libero ise bir yandan bu yoğun ilgiyle, bir yandan da yeni sezonun temposuyla baş etmeye çalışıyor.

Annem Rus, babam Yozgatlı

Meryem Cabbaroğlu, şunları dedi:

'Bunu söylediğimde genelde insanlar şaşırıyor, annem Rus babam Yozgatlı. Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim. Uzun vadedeki planlardan ziyade küçük vadedeki planlara odaklanmayı daha çok seviyorum. Burada öncelikle takım arkadaşlarımla beraber sakatlık olmadan güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyorum. Ardından adım adım devam etmeyi planlıyorum. Milli takımdaki oyuncularımızın hepsi birer örnek. Çünkü; Türk kadınını dünya çapında çok güzel temsil ediyorlar. Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak. Voleyboldan, boksa, yüzmeden, okçulukta ülkemizde başarı getiren kadınlar, genç kızlarımıza da çok güzel örnek oluyor. Sınır sana çizilen bir şey değil senin ulaşabileceğin bir şey mesajını veriyor ve cesaretin mirası oluyorlar. Bizim de önceliğimiz genç kızlara, gençlere iyi bir örnek olmak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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