Fotoğrafları Gündem Olan Meryem Cabbaroğlu Konuştu: "Annem Rus Babam Yozgatlı"

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrumspor'un libero oyuncusu Meryem Cabbaroğlu, sezonun ilk maçı olan 3 Ekim'deki Karşıyaka karşılaşması öncesinde takım formasıyla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kare önce Türkiye'de konuşulmaya başlandı, ardından yurt dışındaki hesaplara da sıçradı.

Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyleyen 20 yaşındaki sporcu, sosyal medyada bir paylaşımın ne kadar hızlı yayılabildiğine şaşırdığını anlattı. Fotoğrafın altına hem övgü hem eleştiri yazıldığını belirten Cabbaroğlu, yorumları okumamaya ve bakmamaya çalıştığını ifade etti. Paylaşımı yaparken bir arkadaşıyla tavuk pilav yediğini de sözlerine ekledi.

Cabbaroğlu'nun fotoğrafı, takımının sezona başladığı günlere denk geldi. Bodrumspor, ligin açılış maçında Karşıyaka'yla karşılaştı ve sezonun ilk iç saha mücadelesini kaybetti. Genç libero ise bir yandan bu yoğun ilgiyle, bir yandan da yeni sezonun temposuyla baş etmeye çalışıyor.