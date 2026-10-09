Fotoğrafları Gündem Olan Meryem Cabbaroğlu Konuştu: "Annem Rus Babam Yozgatlı"
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Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 20 yaşındaki libero oyuncusu Meryem Cabbaroğlu, takım formasıyla paylaştığı fotoğrafla kısa sürede Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Güzelliğiyle dikkat çeken Cabbaroğlu, annesinin Rus babasının ise Yozgatlı olduğunu anlattı.
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Paylaştığı fotoğraf önce Türkiye'de, sonra dünyada yayıldı.
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Annem Rus, babam Yozgatlı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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