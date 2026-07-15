Fiyatlar Dudağınızı Uçuklatacak: Bu Zamana Kadar Düzenlenen En Pahalı Konserler

Her konserde sahneye sıfırdan örülen yüz metrelik devasa karton duvar dekoru, arkasındaki dev dijital projeksiyon sistemleri ve havada uçurulan özel tasarım dev kuklalar tabii ki ucuz değildi. Tüm bunlar için yaklaşık 60 milyon dolarlık bir yapım bütçesi harcandı. Her şovun sonunda o devasa yapay duvarın canlı olarak seyircilerin gözü önünde yıkılmasının getirdiği teknik risk ve temizlik işçiliği maliyeti, rock tarihinin en yüksek prodüksiyon harcamalarından biri olarak tarihe yazıldı.