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Fiyatlar Dudağınızı Uçuklatacak: Bu Zamana Kadar Düzenlenen En Pahalı Konserler

etiket Fiyatlar Dudağınızı Uçuklatacak: Bu Zamana Kadar Düzenlenen En Pahalı Konserler

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.07.2026 - 16:01
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Bazı konserler vardır ki... Şovuyla, ışıklarıyla, performansıyla bir türlü unutulmaz. İşte bu sefer de o konserlere odaklanıyoruz. Bu döneme kadar en fazla para harcanan konserleri keşfetmeye hazırsan başlayalım!

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10. The Rolling Stones – A Bigger Bang Tour

10. The Rolling Stones – A Bigger Bang Tour

Yaşayan efsanelerin 2005-2007 yılları arasında gerçekleştirdiği bu devasa turnenin tır filoları ve sahne inşaatı için harcanan 50 milyon dolar, günümüzün parasıyla 80 milyon dolardan fazla bir maliyeti temsil ediyor. Stadyum sahnelerinin iki yanına şanslı hayranların oturabilmesi için gömülen özel balkonlu çelik yapıların kurulumu ve nakliyesi için yüzlerce kişilik bir teknik personel ordusuna milyonlarca dolar maaş ödenmişti...

9. Guns N' Roses – Not in This Lifetime... Tour

9. Guns N' Roses – Not in This Lifetime... Tour

Yıllar süren küslüğün ardından grubun geri dönüşü için stadyumların ses altyapısının tamamen yenilenmesi, devasa ses sistemleri ve piroteknik harcamaları için yaklaşık 55 milyon dolarlık bir bütçe harcandı. Turne boyunca grubun dünya genelindeki ultra lüks ağırlama beklentileri, özel jet kiralamaları ve beş yıldızlı konaklama faturaları da bu maliyetin büyük bir kısmını oluşturdu.

8. Lady Gaga – Born This Way Ball

8. Lady Gaga – Born This Way Ball

Sahneye kurulan 5 katlı, içi açılabilen ve mekanik olarak hareket edebilen devasa gotik şato dekorunun üretimi ve mühendisliği için yaklaşık 40 milyon dolarlık bir bütçe harcandı. Gerçek bir bina ihtişamındaki bu devasa kale cidden büyüleyiciydi. Kaleyi tırlarla ülkeden ülkeye taşımak ve her konserde saatlerce süren kurulum işçiliğini karşılamak da oldukça maliyetli...

7. Michael Jackson – HIStory World Tour

7. Michael Jackson – HIStory World Tour

Popun Kralı'nın 90'ların ortasında gerçekleştirdiği bu turne için harcanan 40 milyon dolar, bugünün enflasyon değeriyle 85 milyon doların üzerinde bir harcamaya denk geliyor. Gittiği ülkelere tonlarca ağırlıktaki devasa askeri heykellerini önceden gönderip diktiren, sahne arkasındaki ilk dev ekran teknolojilerine servet ödeyen Jackson, her şovda patlatılan havai fişekler için de şov başına binlerce dolar harcıyordu. Gerçekten de çok fazla değil mi?

6. Metallica – M72 World Tour

6. Metallica – M72 World Tour

Stadyumların tam ortasına kurulan devasa halka şeklindeki 'Snake Pit' sahnesinin mühendislik yatırımı ve alanı çevreleyen 8 adet devasa kule hoparlörün üretim maliyeti yaklaşık 75 milyon doları buldu. Grubun her şehirde iki gece üst üste tamamen farklı şarkı listeleriyle sahne almasının getirdiği iki katı sahne hazırlığı ve tır filosu lojistiği, operasyon masraflarını iyice arttırdı...

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5. Beyoncé – Renaissance World Tour

5. Beyoncé – Renaissance World Tour

Beyoncé’yi havada uçuran kristal disko topu, ritme göre hareket eden robot kollar, sahneye getirilen fütüristik tank ve ultra lüks VIP localar... Tüm bunların kurulum işçiliği için yaklaşık 80 milyon dolar harcandı! Sahnedeki her bir özel mühendislik ürünü dekorun şehirlerarası taşınması ve her stadyumda milimetrik olarak yeniden kalibre edilmesi için teknik ekibe devasa paralar ödendi.

4. Coldplay – Music of the Spheres World Tour

4. Coldplay – Music of the Spheres World Tour

Turneyi tamamen sürdürülebilir ve çevre dostu yapmak için harcanan özel Ar-Ge bütçesiyle birlikte şovun toplam prodüksiyon maliyeti 95 milyon doları buldu... Hayranların zıpladıkça enerji ürettiği kinetik zemin teknolojisi, dev güneş panelleri ve her seyirciye geri dönüştürülmek üzere dağıtılan yüksek teknolojili ışıklı LED bilekliklerin sadece üretim maliyeti için milyonlarca dolar bütçe ayrıldı.

3. Roger Waters – The Wall Live

3. Roger Waters – The Wall Live

Her konserde sahneye sıfırdan örülen yüz metrelik devasa karton duvar dekoru, arkasındaki dev dijital projeksiyon sistemleri ve havada uçurulan özel tasarım dev kuklalar tabii ki ucuz değildi. Tüm bunlar için yaklaşık 60 milyon dolarlık bir yapım bütçesi harcandı. Her şovun sonunda o devasa yapay duvarın canlı olarak seyircilerin gözü önünde yıkılmasının getirdiği teknik risk ve temizlik işçiliği maliyeti, rock tarihinin en yüksek prodüksiyon harcamalarından biri olarak tarihe yazıldı.

2. Taylor Swift – The Eras Tour

2. Taylor Swift – The Eras Tour

Kıtalararası mekik dokuyan yüzlerce tırlık devasa bir lojistik operasyona sahip olan bu turnenin toplam prodüksiyon ve hazırlık maliyeti yaklaşık 180-200 milyon dolar arasında bir bütçeye ulaştı. Sahnenin tamamını kaplayan yüksek teknolojili devasa LED zemin, hidrolik platformlar ve dev ekibin dünya genelindeki konaklama masrafları için sadece tek bir stadyum şovunun kurulum ve hazırlık aşamasına milyonlarca dolar harcanıyor...

1. U2 – 360° Tour

1. U2 – 360° Tour

Tarihin en maliyetli sahne operasyonunda, 'The Claw' yani örümcek adı verilen devasa çelik sahne yapısının sadece üretimi için 90 milyon dolar harcandı ve lojistik süreçleri hızlandırmak için bu sahneden tam 3 adet üretilince toplam prodüksiyon bütçesi 300 milyon doları aştı. Şov başına sadece günlük operasyon, teknik personel ve tır filosu gideri için her gün 750.000 dolar harcanması bu turneyi tam bir maliyet çılgınlığına dönüştürdü...

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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