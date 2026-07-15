Fiyatlar Dudağınızı Uçuklatacak: Bu Zamana Kadar Düzenlenen En Pahalı Konserler
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Bazı konserler vardır ki... Şovuyla, ışıklarıyla, performansıyla bir türlü unutulmaz. İşte bu sefer de o konserlere odaklanıyoruz. Bu döneme kadar en fazla para harcanan konserleri keşfetmeye hazırsan başlayalım!
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10. The Rolling Stones – A Bigger Bang Tour
9. Guns N' Roses – Not in This Lifetime... Tour
8. Lady Gaga – Born This Way Ball
7. Michael Jackson – HIStory World Tour
6. Metallica – M72 World Tour
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5. Beyoncé – Renaissance World Tour
4. Coldplay – Music of the Spheres World Tour
3. Roger Waters – The Wall Live
2. Taylor Swift – The Eras Tour
1. U2 – 360° Tour
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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