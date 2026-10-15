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Fırtınada Kaçan Dev Bal Kabağı Yollara Düştü: Trafiğin Ortasında Yuvarlandı

Fırtınada Kaçan Dev Bal Kabağı Yollara Düştü: Trafiğin Ortasında Yuvarlandı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 16:44
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde Cadılar Bayramı öncesi ilginç bir kovalamaca yaşandı. Bir çiftliğin bal kabağı festivalini süsleyen dev şişme bal kabağı, kuvvetli rüzgara kapılarak bağlı olduğu yerden kurtuldu ve trafiğin aktığı yolda yuvarlanmaya başladı.

Kazaya yol açmadan durdurulan bal kabağının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar. 

Kaynak: KYMA

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Rüzgara Kapılan Dev Bal Kabağı Yolda Yuvarlandı

Rüzgara Kapılan Dev Bal Kabağı Yolda Yuvarlandı

Olay, 11 Ekim Pazar günü Raleigh yakınlarındaki Cary kasabasında yaşandı. Phillips Farms adlı çiftliğin düzenlediği Pumpkin Fest'te (Bal kabağı Festivali) sergilenen dev şişme bal kabağı, rüzgarın etkisiyle sabitlendiği yerden koptu. AccuWeather'ın paylaşımına göre bal kabağını yola sürükleyen, Isaias fırtınasının getirdiği kuvvetli rüzgarlardı.

Koca bal kabağı, yanında savrulan hava pompasıyla birlikte araçların geçtiği yolda zıplayarak ilerledi. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında yuvarlanan bal kabağı o anlarda kameraya alındı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı, herhangi bir hasar da bildirilmedi.

Bebeğiyle Yoldaydı, Arabadan İnip Yardıma Koştu

Bebeğiyle Yoldaydı, Arabadan İnip Yardıma Koştu

O sırada eşi ve üç aylık kızıyla birlikte yoldan geçen Daniel Wester, anları kayda alanlardan biriydi. İlk başta manzarayı komik bulan Wester, savrulan hava pompasının birini yaralayabileceğini ya da aracına zarar verebileceğini düşününce endişelendi.

'Bebeğimin arabada güvende olduğundan emin olmam gerekiyordu, bu yüzden yolun ortasında duramazdım. Ama yolun kenarına çeker çekmez arabadan inip yardım ettim.' - Daniel Wester

Wester, diğer yardımseverlerle birlikte bal kabağının havasını indirip çiftliğin deposuna taşınmasına destek oldu. Çiftlik de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bal kabağını evine geri getiren bir Uber sürücüsüne ayrıca teşekkür etti. Yardıma koşanlar ise boş kalmadı: Çiftlik sahipleri onları festivale ücretsiz davet etti.

İşte, Dev Bal Kabağının Yollara Düştüğü O Anlar👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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