Fırtınada Kaçan Dev Bal Kabağı Yollara Düştü: Trafiğin Ortasında Yuvarlandı

O sırada eşi ve üç aylık kızıyla birlikte yoldan geçen Daniel Wester, anları kayda alanlardan biriydi. İlk başta manzarayı komik bulan Wester, savrulan hava pompasının birini yaralayabileceğini ya da aracına zarar verebileceğini düşününce endişelendi.

'Bebeğimin arabada güvende olduğundan emin olmam gerekiyordu, bu yüzden yolun ortasında duramazdım. Ama yolun kenarına çeker çekmez arabadan inip yardım ettim.' - Daniel Wester

Wester, diğer yardımseverlerle birlikte bal kabağının havasını indirip çiftliğin deposuna taşınmasına destek oldu. Çiftlik de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bal kabağını evine geri getiren bir Uber sürücüsüne ayrıca teşekkür etti. Yardıma koşanlar ise boş kalmadı: Çiftlik sahipleri onları festivale ücretsiz davet etti.