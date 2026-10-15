Fırtınada Kaçan Dev Bal Kabağı Yollara Düştü: Trafiğin Ortasında Yuvarlandı
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde Cadılar Bayramı öncesi ilginç bir kovalamaca yaşandı. Bir çiftliğin bal kabağı festivalini süsleyen dev şişme bal kabağı, kuvvetli rüzgara kapılarak bağlı olduğu yerden kurtuldu ve trafiğin aktığı yolda yuvarlanmaya başladı.
Kazaya yol açmadan durdurulan bal kabağının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar.
Kaynak: KYMA
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Rüzgara Kapılan Dev Bal Kabağı Yolda Yuvarlandı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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