Finlandiya Alarm Verdi! Türkiye’den Giden Kimyonlarda Salmonella Bakterisi Tespit Edildi
Finlandiya Alarm Verdi! Türkiye’den Giden Kimyonlarda Salmonella Bakterisi Tespit Edildi
Türkiye’den yurt dışına gönderilen kuru incir ve narın ülkelerin kapıdan çevrilmesinin ardından şimdi de kimyon krizi başladı. Finlandiya, Türkiye’den gelen kimyonları ‘ciddi’ koduyla uyarı yaparak piyasadan toplatma kararı aldı. Avrupa Birliği Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den giden kimyonlarda ‘Salmonelle sp’ tespit edildiğini duyurdu.
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Türkiye her sebzenin, meyvenin yetiştiği bir cennet adeta. Ancak bu cenneti cehenneme çevirmek için neredeyse elimizden geleni yapıyoruz. Sağlıklı olduğunu düşünüp yediğimiz meyve ve sebze hatta baharatlar yurt dışına gönderilen ülkelerde kapıdan gönderiliyor.
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Geçen günlerde Türkiye’deki kuru incirlerde yüksek oranda aflatoksin bulunması nedeniyle Almanya piyasadan toplatma kararı almıştı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ise kuru incirle ilgili uyarı yapmıştı.
Türkiye’den Finlandiya’ya giden kimyonlarda ‘salmonella’ tespit edildi. Finlandiya toplatma kararı aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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