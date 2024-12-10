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Finlandiya Alarm Verdi! Türkiye’den Giden Kimyonlarda Salmonella Bakterisi Tespit Edildi

Finlandiya Alarm Verdi! Türkiye’den Giden Kimyonlarda Salmonella Bakterisi Tespit Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.12.2024 - 10:32

Türkiye’den yurt dışına gönderilen kuru incir ve narın ülkelerin kapıdan çevrilmesinin ardından şimdi de kimyon krizi başladı. Finlandiya, Türkiye’den gelen kimyonları ‘ciddi’ koduyla uyarı yaparak piyasadan toplatma kararı aldı. Avrupa Birliği Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den giden kimyonlarda ‘Salmonelle sp’ tespit edildiğini duyurdu.

Kaynak: Habertürk

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Türkiye her sebzenin, meyvenin yetiştiği bir cennet adeta. Ancak bu cenneti cehenneme çevirmek için neredeyse elimizden geleni yapıyoruz. Sağlıklı olduğunu düşünüp yediğimiz meyve ve sebze hatta baharatlar yurt dışına gönderilen ülkelerde kapıdan gönderiliyor.

Türkiye her sebzenin, meyvenin yetiştiği bir cennet adeta. Ancak bu cenneti cehenneme çevirmek için neredeyse elimizden geleni yapıyoruz. Sağlıklı olduğunu düşünüp yediğimiz meyve ve sebze hatta baharatlar yurt dışına gönderilen ülkelerde kapıdan gönderiliyor.

Geçen günlerde Türkiye’deki kuru incirlerde yüksek oranda aflatoksin bulunması nedeniyle Almanya piyasadan toplatma kararı almıştı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ise kuru incirle ilgili uyarı yapmıştı.

Geçen günlerde Türkiye’deki kuru incirlerde yüksek oranda aflatoksin bulunması nedeniyle Almanya piyasadan toplatma kararı almıştı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ise kuru incirle ilgili uyarı yapmıştı.

Türkiye’den Finlandiya’ya giden kimyonlarda ‘salmonella’ tespit edildi. Finlandiya toplatma kararı aldı.

Türkiye’den Finlandiya’ya giden kimyonlarda ‘salmonella’ tespit edildi. Finlandiya toplatma kararı aldı.

Habertürk’te yer alan habere göre RASFF portalında Türkiye’den Finlandiya’ya giden kimyonlarla ‘ciddi’ uyarı yapıldı. 

Yapılan kontrollerde Salmonelle tespit edildiği bildirildi. 

Kaynak

Salmonella nedir?

Salmonella nedir?

Salmonella bakterisi gıdalar yoluyla bulaşıyor. Gıda zehirlenmesinin önemli sebebi olarak görülüyor. Bağırsak yolunu etkileyen hastalık olan salmonella ishal ateş, mide bulantısı, kusma belirtisi olarak ortaya çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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