Ünlü Peynir Markası İçin Toplatılma Kararı: Üründe Mikroplastik Tespit Edildi
Ünlü Peynir Markası İçin Toplatılma Kararı: Üründe Mikroplastik Tespit Edildi
Dünyaca ünlü peynir markası Villa Gusto’nun bir ürününde tespit edilen zararlı madde sonrasında toplatılma kararı verildi. Markanın 125 gramlık mozzarella peynirlerinde sağlığa zararlı olabilecek mikroplastik olduğu ortaya çıktı. Marketlerden toplatılan ürünü alanlar için geri ödeme de yapılacak.
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Lüks peynirleriyle ülkemizde de satılan Villa Gusto isimli markanın bir ürününde sağlığa zararlı madde tespit edilmesi sonrasında toplatılma kararı verildi.
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Markanın 125 gramlık mozzarella ürününde tespit edilen maddenin tüketilmesi halinde kısırlık dahil birçok ciddi soruna neden olabiliyor.
Firmanın açıklamasında hatalı ürün olduğu kabul edilirken, tüm müşterilerden de özür dilendi. Ayrıca fiş ile başvuru halinde ücret iadesinin de yapılacağı açıklandı.
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