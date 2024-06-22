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Ünlü Peynir Markası İçin Toplatılma Kararı: Üründe Mikroplastik Tespit Edildi

Ünlü Peynir Markası İçin Toplatılma Kararı: Üründe Mikroplastik Tespit Edildi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.06.2024 - 10:24

Dünyaca ünlü peynir markası Villa Gusto’nun bir ürününde tespit edilen zararlı madde sonrasında toplatılma kararı verildi. Markanın 125 gramlık mozzarella peynirlerinde sağlığa zararlı olabilecek mikroplastik olduğu ortaya çıktı. Marketlerden toplatılan ürünü alanlar için geri ödeme de yapılacak.

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Lüks peynirleriyle ülkemizde de satılan Villa Gusto isimli markanın bir ürününde sağlığa zararlı madde tespit edilmesi sonrasında toplatılma kararı verildi.

Lüks peynirleriyle ülkemizde de satılan Villa Gusto isimli markanın bir ürününde sağlığa zararlı madde tespit edilmesi sonrasında toplatılma kararı verildi.

Markanın 125 gramlık mozzarella ürününde tespit edilen maddenin tüketilmesi halinde kısırlık dahil birçok ciddi soruna neden olabiliyor.

Markanın 125 gramlık mozzarella ürününde tespit edilen maddenin tüketilmesi halinde kısırlık dahil birçok ciddi soruna neden olabiliyor.

Firmanın açıklamasında hatalı ürün olduğu kabul edilirken, tüm müşterilerden de özür dilendi. Ayrıca fiş ile başvuru halinde ücret iadesinin de yapılacağı açıklandı.

Firmanın açıklamasında hatalı ürün olduğu kabul edilirken, tüm müşterilerden de özür dilendi. Ayrıca fiş ile başvuru halinde ücret iadesinin de yapılacağı açıklandı.

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