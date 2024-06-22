Ünlü Peynir Markası İçin Toplatılma Kararı: Üründe Mikroplastik Tespit Edildi

Dünyaca ünlü peynir markası Villa Gusto’nun bir ürününde tespit edilen zararlı madde sonrasında toplatılma kararı verildi. Markanın 125 gramlık mozzarella peynirlerinde sağlığa zararlı olabilecek mikroplastik olduğu ortaya çıktı. Marketlerden toplatılan ürünü alanlar için geri ödeme de yapılacak.