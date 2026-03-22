Final Yapan Dizilerin Ardından Hangi Kanalda Hangi Diziler Kaldı?

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
22.03.2026 - 11:48

Televizyon dünyasında son dönemde yaşanan erken finaller dikkat çekti. Reytinglerde yaşanan dalgalanmalar bazı dizilerin ekran yolculuğunu kısa sürede sonlandırdı. Yeni başlayan projelerin bir kısmı beklentiyi karşılayamadı. Bu durum yayın akışlarında önemli değişikliklere neden oldu. Kanallar mevcut dizilerle yoluna devam ediyor. Peki ya ekranlarda kalan yapımlar hangileri? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son dönemde televizyon ekranlarında yaşanan erken finaller ve reyting değişimleri, yayın akışlarını doğrudan etkiledi.

Özellikle yeni başlayan projelerin beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması dikkat çekti. Bu durum kanalların planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bazı diziler birkaç bölüm içinde final yaparken bazı yapımlar ise yoluna devam etti. Reytinglerdeki dalgalanma sektörün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. İzleyicinin tercihleri de bu süreçte belirleyici oldu. Kanallar güçlü izlenme oranlarına sahip yapımlara ağırlık verdi. Bu gelişmelerin ardından ekranda kalan diziler daha net bir şekilde ortaya çıktı.

Dizi Dünyası adlı sayfa da kanallarda hangi dizilerin kaldığına dair bir tablo oluşturdu.

TRT1’de pazartesi Cennetin Çocukları, salı günü Mehmed: Fetihler Sultanı, cuma günü Taşacak Bu Deniz, cumartesi günü Gönül Dağı ve pazar günü Teşkilat dizileri yayınlanmaya devam ediyor. ATV tarafında salı günü A.B.İ. ve çarşamba günü Kuruluş Orhan ekranda yer alıyor. Show TV’de cuma akşamları Kızılcık Şerbeti izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Star TV’de perşembe günü Sevdiğim Sensin dizisi yayınlanıyor. NOW ekranlarında salı günü Kıskanmak, çarşamba günü Yeraltı, perşembe günü Halef: Köklerin Çağrısı ve pazar günü Doktor Başka Hayatta dizileri devam ediyor. Kanal D’de ise pazartesi günü Uzak Şehir, çarşamba günü Eşref Rüya, cuma günü Arka Sokaklar ve cumartesi günü Güller ve Günahlar ekranlara geliyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
