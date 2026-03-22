Final Yapan Dizilerin Ardından Hangi Kanalda Hangi Diziler Kaldı?

Özellikle yeni başlayan projelerin beklenen izlenme oranlarına ulaşamaması dikkat çekti. Bu durum kanalların planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bazı diziler birkaç bölüm içinde final yaparken bazı yapımlar ise yoluna devam etti. Reytinglerdeki dalgalanma sektörün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. İzleyicinin tercihleri de bu süreçte belirleyici oldu. Kanallar güçlü izlenme oranlarına sahip yapımlara ağırlık verdi. Bu gelişmelerin ardından ekranda kalan diziler daha net bir şekilde ortaya çıktı.