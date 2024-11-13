Dikkat İştah Açar! Filmlerde Görüp Tadını Bilmesek de Canımızı Çektiren 10 Yemek!

'Tom ve Jerry'deki o ağzı sulandıran biftek sahnesi pek çok kişinin aklında yer etti. Bu tür bir kesim aslında osso buco olarak da bilinen bir yöntemle elde ediliyor. Arka bacağın kemikli kısmından, kemiğe dik olarak dilimlenen bu et parçası, dananın lezzetli kas yapısına sahip olsa da doğru pişirilmezse sert olabiliyor. Osso buco gibi tariflerde genellikle düşük ısıda uzun süre pişirilerek yumuşatılması tavsiye edilir.

O sahnede enfes görünen bifteği taklit etmek isteseniz bile, bu biraz zor görünüyor. 'Evde yapıyoruz aynısı olmuyor' diyenler üzülmesin! Yine de izlemesi hala iştah açıcı!