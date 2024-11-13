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Dikkat İştah Açar! Filmlerde Görüp Tadını Bilmesek de Canımızı Çektiren 10 Yemek!

Dikkat İştah Açar! Filmlerde Görüp Tadını Bilmesek de Canımızı Çektiren 10 Yemek!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.11.2024 - 13:43

Filmler ve dizilerde gördüğümüz leziz yemek sahneleri, izlerken iştahımızı kabartıyor! Çizgi filmlerden en sevilen filmlere kadar, ekran başında 'Şimdi olsa da yesek' dedirten bu yemekleri sizler için bir araya getirdik. İştah açan çikolatalar, dev hamburgerler ve unutulmaz ziyafet sahneleriyle dolu listemize göz atmadan geçmeyin. Yanınıza atıştırmalık bir şeyler almayı unutmayın; içeriğe göz atarken bile acıkmanız garanti!

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1. Tom ve Jerry'deki biftek

1. Tom ve Jerry'deki biftek

'Tom ve Jerry'deki o ağzı sulandıran biftek sahnesi pek çok kişinin aklında yer etti. Bu tür bir kesim aslında osso buco olarak da bilinen bir yöntemle elde ediliyor. Arka bacağın kemikli kısmından, kemiğe dik olarak dilimlenen bu et parçası, dananın lezzetli kas yapısına sahip olsa da doğru pişirilmezse sert olabiliyor. Osso buco gibi tariflerde genellikle düşük ısıda uzun süre pişirilerek yumuşatılması tavsiye edilir.

O sahnede enfes görünen bifteği taklit etmek isteseniz bile, bu biraz zor görünüyor. 'Evde yapıyoruz aynısı olmuyor' diyenler üzülmesin! Yine de izlemesi hala iştah açıcı!

2. Ye Dua Et Sev filmindeki o pizza

3. Tom ve Jerry'deki delikli peynir

3. Tom ve Jerry'deki delikli peynir

Evet, o büyük delikli, iştah açıcı peynir görüntüsü çoğumuzun aklına kazındı! 'Tom ve Jerry'deki ikonik peynir, karakteristik delikleri ve yarı sert yapısıyla tanınan gravyer peynirini (İsviçre Gruyère değil, emmental tarzı) andırıyor. 

Çizgi filmler, özellikle peynir gibi ikonik yiyecekleri göz alıcı hale getiriyor; bu yüzden de Jerry'nin peşinden koştuğu peynir, her zaman iştah kabartıcı ve cezbedici görünür. O peyniri bu kadar çekici kılan şeyin biraz da bu abartılı görünüm olduğunu söyleyebiliriz!

4. Sevimli minik farenin pişirdiği enfes Ratatouille

4. Sevimli minik farenin pişirdiği enfes Ratatouille

5. Issız Adam'ın havuçlu kek

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6. Ninja Kaplumbağaların pizzası

6. Ninja Kaplumbağaların pizzası

Asla onlarınki kadar uzayan peynirli ve lezzetli bir pizza yiyemeyeceğimiz için üzgünüz ancak izlemesi hala keyifli!

7. Spongebob'un her gün bıkmadan usanmadan yaptığı yengeç burger

Kesin tadı çok kötü ama can bu çekiyor!

8. V for Vendetta'da V'nin elleriyle hazırladığı kahvaltı

8. V for Vendetta'da V'nin elleriyle hazırladığı kahvaltı

Bir dilim tost ekmeğini bir çay bardağı ile oyun. Tavaya bir tatlı kasığı tereyağı ekleyin. Ekmeği koyup ortasına yumurta kırın. Yumurta pişene kadar ekmeği alt üst edin. Üzerine tuz ve karabiber dökün.

Aslında bu kadar basit ama yine de o yapınca daha bir lezzetli olduğuna yemesek de inancımız tam!

9. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndaki çikolatalar!

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10. Fırından henüz çıkmış, mis gibi sıcacık Heidi ekmeği

10. Fırından henüz çıkmış, mis gibi sıcacık Heidi ekmeği
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