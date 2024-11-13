Dikkat İştah Açar! Filmlerde Görüp Tadını Bilmesek de Canımızı Çektiren 10 Yemek!
Dikkat İştah Açar! Filmlerde Görüp Tadını Bilmesek de Canımızı Çektiren 10 Yemek!
Filmler ve dizilerde gördüğümüz leziz yemek sahneleri, izlerken iştahımızı kabartıyor! Çizgi filmlerden en sevilen filmlere kadar, ekran başında 'Şimdi olsa da yesek' dedirten bu yemekleri sizler için bir araya getirdik. İştah açan çikolatalar, dev hamburgerler ve unutulmaz ziyafet sahneleriyle dolu listemize göz atmadan geçmeyin. Yanınıza atıştırmalık bir şeyler almayı unutmayın; içeriğe göz atarken bile acıkmanız garanti!
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1. Tom ve Jerry'deki biftek
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2. Ye Dua Et Sev filmindeki o pizza
3. Tom ve Jerry'deki delikli peynir
4. Sevimli minik farenin pişirdiği enfes Ratatouille
5. Issız Adam'ın havuçlu kek
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6. Ninja Kaplumbağaların pizzası
7. Spongebob'un her gün bıkmadan usanmadan yaptığı yengeç burger
8. V for Vendetta'da V'nin elleriyle hazırladığı kahvaltı
9. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndaki çikolatalar!
10. Fırından henüz çıkmış, mis gibi sıcacık Heidi ekmeği
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Sizin canınız en çok hangisini çekti? Yorumlarda buluşalım...
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